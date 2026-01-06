आधार कार्ड को लेकर अपडेट, जरूर करें ये काम

डिप्टी कमिश्नर नवजोत कौर ने जिला वासियों से अपील की है कि वह अपने और अपने बच्चों के आधार कार्ड समय-समय पर अपडेट करवाएं ताकि अलग-अलग सरकारी सेवाओं और स्कीमों का लाभ लेने में किसी भी तरह की मु्श्किल का सामना न करना पड़े।

मानसा (मनजीत कौर): डिप्टी कमिश्नर नवजोत कौर ने जिला वासियों से अपील की है कि वह अपने और अपने बच्चों के आधार कार्ड समय-समय पर अपडेट करवाएं ताकि अलग-अलग सरकारी सेवाओं और स्कीमों का लाभ लेने में किसी भी तरह की मु्श्किल का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड अपडेट न होने की सूरत में नागरिकों को कई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। UIDAI के निर्देशों के अनुसार 5 साल और 15 साल की उम्र के बाद बच्चों के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक्स, जिसमें फिंगरप्रिंट, आइरिस और चेहरा वगैरह शामिल हैं, अपडेट करवाना जरूरी है।

डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि 10 साल से पुराने आधार कार्ड भी अपडेट करवाना जरूरी है, जिसमें बायोमेट्रिक्स के साथ-साथ एड्रेस प्रूफ भी अपडेट किया जा सकता है। उन्होंने जिले के लोगों से अपील की कि वे अपना मोबाइल नंबर और डॉक्यूमेंट्स आधार के साथ अपडेट रखें ताकि उन्हें DBT समेत दूसरी सरकारी सुविधाओं का बिना किसी रुकावट के फायदा मिल सके। डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने की यह सुविधा My Aadhaar पोर्टल या सेवा केंद्रों पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

