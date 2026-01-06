Main Menu

गुरदासपुर–अमृतसर नेशनल हाईवे पर स्थित रेस्टोरेंट के मालिक ने खुद को मारी गोली

Edited By Urmila,Updated: 06 Jan, 2026 10:22 AM

गुरदासपुर (हरमन) : गुरदासपुर–अमृतसर नेशनल हाईवे पर बबरी नाके के पास स्थित चाय चूरी रेस्टोरेंट के मालिक द्वारा खुद को गोली मारने का एक गंभीर मामला सामने आया है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, रेस्टोरेंट मालिक एक युवक ने कथित तौर पर स्वयं को गोली मारी है। हालांकि, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि गोली जानबूझकर चलाई गई या यह कोई हादसा था।

गोली चलने की सूचना मिलते ही डीएसपी सिटी और सदर थाना प्रभारी तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस की मदद से घायल युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज लगातार जारी है।

इस संबंध में डीएसपी सिटी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि चाय चूरी रेस्टोरेंट में गोली चलने की घटना हुई है। मौके पर पहुंचकर जांच की गई, जिसमें रेस्टोरेंट के मालिक मनप्रीत सिंह को गोली लगने की पुष्टि हुई। उन्होंने बताया कि मनप्रीत सिंह को तुरंत अस्पताल में दाखिल करवाया गया है और पुलिस यह जांच कर रही है कि उसने खुद को गोली मारी है या फिर किसी गलती से गोली चल गई। फिलहाल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

