Punjab में आज : CM मान का सख्त रुख तो वहीं पाक गई सरबजीत केस से जुड़ी अहम Update, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 05 Jan, 2026 05:01 PM
Punjab: RAA 2025-26 राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी स्थगित, नई तिथि जल्द होगी घोषित
1. पाकिस्तान जाकर निकाह करवाने वाली सरबजीत कौर पति सहित गिरफ्तार! डिपोर्ट करने की तैयारी
पंजाब से पाकिस्तान जाकर शादी करवाने वाली सरबजीत कौर से जुड़ी बड़ी खबर सामने...
2. सरपंच ह/त्या मामले पर CM मान सख्त, DGP को तुरन्त कार्रवाई के दिए आदेश
अमृतसर में सरपंच की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए...
3. Punjab: RAA 2025-26 राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी स्थगित, नई तिथि जल्द होगी घोषित
पंजाब के ग्रुप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने 5 जनवरी 2026 को एक आधिकारिक ...
4. शीत लहर ने पकड़ा जोर! लुढ़का पारा, ऑरेंज अलर्ट जारी
सूर्य के दर्शन न होने से ठंड ने पूरा दिन जोर दिखाया, गत कुछ दिनों से ठंड का प्रभाव बढ़ने...
Punjab में आज : अकाली नेता गिरफ्तार तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : CM मान ने बांटे नियुक्ति पत्र तो वहीं 3 IAS अधिकारियों की प्रमोशन, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : पंजाब विधानसभा उठा मनरेगा मुद्दा तो वहीं 10वीं-12वीं की परीक्षाओं को लेकर Update, पढ़ें Top 10
5. मानहानि केस में सांसद कंगना रनौत बठिंडा कोर्ट में नहीं हुई पेश, कोर्ट ने दिए ये आदेश
मानहानि के एक मामले में भाजपा की सांसद व फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की आज बठिंडा ...
6. पंजाब में सरेआम सरपंच की हत्या के मामले में तरुण चुघ का ट्वीट, सरकार पर साधा निशाना
अमृतसर में गत दिन सरेआम शादी समारोह के दौरान आम आदमी पार्टी के सरपंच की गोली ...
7. गोली मार क'त्ल किए सरपंच के घर पहुंचे मंत्री अमन अरोड़ा, परिवार के साथ सांझा किया दुख
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा कल अमृतसर के मैरिज...
8. Punjab : ED के गवाह पर ड्रोन के जरिए रखी जा रही नजर! म\र्डर की थी प्लानिंग
एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) जालंधर के एक मुखबिर/गवाह पर नजर रखने और उसकी...
9. Power Cut : शहर में कल 138 गांवों की बिजली रहेगी गुल, लोग दें ध्यान!
एस.डी.ओ. पंजाब राज्य पावरकॉम लिमिटेड उप-संचालन मंडल कार्यालय सिंहपुर ...
10. कोर्ट के आदेश, सौतेली मां नहीं बेच सकेगी संपत्ति!
न्यायाधीश अरुण शोरी की अदालत ने आदेश जारी कर कहा कि अमरदीप सिंह ढिल्लों ...
