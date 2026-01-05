मानहानि केस में सांसद कंगना रनौत बठिंडा कोर्ट में नहीं हुई पेश, कोर्ट ने दिए ये आदेश

मानहानि के एक मामले में भाजपा की सांसद व फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की आज बठिंडा की अदालत में पेशी निर्धारित थी, लेकिन वह तय समय पर अदालत में उपस्थित नहीं हुईं।

बठिंडा (विजय वर्मा): मानहानि के एक मामले में भाजपा की सांसद व फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की आज बठिंडा की अदालत में पेशी निर्धारित थी, लेकिन वह तय समय पर अदालत में उपस्थित नहीं हुईं। उनके अदालत में न पहुंचने के चलते मामले को लेकर आगे की कार्रवाई पर अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मामला किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है, जिसे लेकर बठिंडा की एक महिला द्वारा मानहानि की याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि कंगना रनौत द्वारा की गई टिप्पणी से उनकी छवि को ठेस पहुंची है। आज की पेशी को लेकर सुबह से ही अदालत परिसर में हलचल बनी रही। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, लेकिन कंगना रनौत की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकी।

अदालत में कंगना रनौत की ओर से उनके वकील उपस्थित हुए और उनकी अनुपस्थिति को लेकर पक्ष रखा। वहीं, याचिकाकर्ता पक्ष ने सांसद की लगातार गैर-हाजिरी पर आपत्ति जताई और अदालत से सख्त रुख अपनाने की मांग की। अदालत अब अगली सुनवाई की तारीख तय करेगी, जिस पर आगे की कानूनी प्रक्रिया निर्भर करेगी।

पूरा मामला

आपको बता दें कि, दिल्ली में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान मामला शुरू हुआ। महिंदर कौर निवासी गांव बहादुरगढ़ जंडिया बठिंडा ने कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। बुजुर्ग महिला महिंदर कौर ने कंगना रनौत पर आरोप लगाया था कि, उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनके खिलाफ एक गलत पोस्ट डाली थी। पोस्ट में कंगना ने कहा था, किसान प्रदर्शन में आने वाली महिलाएं 100-100 रुपए लेकर आती हैं।

