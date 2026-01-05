Main Menu

  पंजाब में सरेआम सरपंच की हत्या के मामले में तरुण चुघ का ट्वीट, सरकार पर साधा निशाना

अमृतसर में गत दिन सरेआम शादी समारोह के दौरान आम आदमी पार्टी के सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

पंजाब डेस्क : अमृतसर में गत दिन सरेआम शादी समारोह के दौरान आम आदमी पार्टी के सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक सरपंच जरमल सिंह तरनतारन जिले के वल्टोहा गांव के रहने वाले थे। इस मामले को लेकर भाजपा के तरुण चुघ ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है। 

तरुण चुग ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि पंजाब में हिंसा और गोलियों का साया हर घर तक पहुंच चुका है और इसके लिए अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार जिम्मेदार है। तरुण चुग ने आरोप लगाया कि भगवंत मान सरकार के कार्यकाल में पंजाब के लोग पहले से कहीं अधिक डर और आतंक के माहौल में जी रहे हैं, जबकि उग्रवाद के चरम दौर में भी हालात इतने भयावह नहीं थे।

उन्होंने कहा कि पंजाब अब खून और गोलियों का राज्य बनता जा रहा है, जहां गैंगस्टर और माफिया खुलेआम राज कर रहे हैं। तरुण चुग का आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार गुपचुप तरीके से भ्रष्ट और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। उन्होंने कहा कि पंजाब में शासन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और आर्थिक व प्रशासनिक हालात बेहद खराब हो चुके हैं।

भाजपा नेता ने दावा किया कि मौजूदा हालातों में प्रदेश के युवा, व्यापारी, महिलाएं और किसान सभी खुद को असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहे हैं। तरुण चुग ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि सीमावर्ती राज्य पंजाब को बचाने के लिए अब केंद्र का दखल जरूरी हो गया है।

