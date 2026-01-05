Punjab: RAA 2025-26 राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी स्थगित, नई तिथि जल्द होगी घोषित

पंजाब के ग्रुप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने 5 जनवरी 2026 को एक आधिकारिक घोषणा की है।

लुधियाना (विक्की) : पंजाब के ग्रुप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने 5 जनवरी 2026 को एक आधिकारिक घोषणा की है कि नेशनल इनोवेशन कैंपेन (RAA) 2025-26 के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।

यह आयोजन 6 जनवरी 2026 को पटियाला के मेरिटोरियस स्कूल में होना था, लेकिन राज्य में जारी खराब मौसम और सर्दियों की छुट्टियों में बढ़ोतरी के कारण इसे आगे के आदेश तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है।

पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के डायरेक्टर, किरण शर्मा ने बताया कि इस राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। छात्रों और अभिभावकों से अनुरोध किया गया है कि वे आगामी सूचनाओं के लिए सतर्क रहें। यह कदम छात्रों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि वे बेहतर वातावरण में अपनी प्रतिभा दिखा सकें।

