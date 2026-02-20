Main Menu

  • Punjab : कार में लगी भीषण आग, चालक की दर्दनाक मौ'त

Edited By Urmila,Updated: 20 Feb, 2026 01:16 PM

a massive fire broke out in the car

इलाके में हुए एक हादसे ने गांव चकर के लोगों को गहरे दुख में डाल दिया है। एक नौजवान की अचानक मौत से न सिर्फ परिवार में बल्कि पूरे गांव में गमगीन माहौल बन गया है।

जगराओं  (मालवा): इलाके में हुए एक हादसे ने गांव चकर के लोगों को गहरे दुख में डाल दिया है। एक नौजवान की अचानक मौत से न सिर्फ परिवार में बल्कि पूरे गांव में गमगीन माहौल बन गया है। 

थाना सिटी के प्रभारी इंस्पैक्टर परमिंदर सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक, गांव चकर के रहने वाले बलबीर सिंह का बेटा गुरप्रीत सिंह, जो जगराओं में प्राइवेट नौकरी करता था, पिछले बुधवार रात कार से घर लौट रहा था। जब वह कोठे राहलां से डल्ला जाने वाली सड़क पर पहुंचा तो उसकी गाड़ी पेड़ों से टकराने के बाद कंट्रोल खोकर पलट गई। हादसे के बाद गाड़ी में आग लग गई। इस अचानक हुए हादसे के दौरान गुरप्रीत सिंह को गाड़ी से बाहर निकलने का मौका नहीं मिला और वह मौके पर ही आग की लपटों में घिर गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस चीफ ने बताया कि पुलिस ने इस घटना के बारे में परिवार वालों के बयानों के आधार पर ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की है और मामले की जांच जारी है।

