  • सरपंच ह/त्या मामले पर CM मान सख्त, DGP को तुरन्त कार्रवाई के दिए आदेश

Edited By Kamini,Updated: 05 Jan, 2026 01:23 PM

cm ordered the dgp to take immediate action

अमृतसर में सरपंच की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़ा रुख अपनाया है।

पंजाब डेस्क: अमृतसर में सरपंच की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक (DGP) गौरव यादव से सीधे बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी ली और जांच की प्रगति पर चर्चा की।

सीएम मान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस वारदात में शामिल सभी आरोपियों की जल्द पहचान कर उनकी तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि प्रदेश में शांति और सुरक्षा बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निष्पक्ष और गहन जांच कर जल्द से जल्द आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के निर्देश दिए हैं।

