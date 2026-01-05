पाकिस्तान जाकर निकाह करवाने वाली सरबजीत कौर पति सहित गिरफ्तार! डिपोर्ट करने की तैयारी

पंजाब से पाकिस्तान जाकर शादी करवाने वाली सरबजीत कौर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है।

पंजाब डेस्क : पंजाब से पाकिस्तान जाकर शादी करवाने वाली सरबजीत कौर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार सरबजीत कौर जो कि धर्म बदलकर अपना नाम नूर हुसैन रख चुकी है उसे और उसके पाकिस्तानी पति नासिर हुसैन को पाकिस्तान के ननकाना साहिब जिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि सरबजीत को पाकिस्तान से डिपोर्ट करने की कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

बताया जा रहा है कि यह गिरफ्तारी खुफिया जानकारी के आधार पर की गई है। ननकाना साहिब के पहेड़े वाली गांव में छापा मार कर इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन की एक टीम ने जोड़े को काबू किया।

गौरतलब है कि कपूरथला की रहने वाली सरबजीत कौर 4 नवंबर 2025 को गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर एक सिख जत्थे के साथ पाकिस्तान गई थी। वहां वह जत्थे से अलग हो गई और धर्म बदलने के बाद 5 नवंबर को नासिर हुसैन से शादी कर ली। जांच में पता चला कि वह दोनो 2016 से TikTok के जरिए एक-दूसरे के संपर्क में थे।

