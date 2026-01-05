Punjab : ED के गवाह पर ड्रोन के जरिए रखी जा रही नजर! म\र्डर की थी प्लानिंग

एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) जालंधर के एक मुखबिर/गवाह पर नजर रखने और उसकी हत्या की कोशिश का एक गंभीर मामला सामने आया है।

श्री आनंदपुर साहिब (शमशेर सिंह) : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) जालंधर के एक मुखबिर/गवाह पर नजर रखने और उसकी हत्या की कोशिश का एक गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में गांव नानगरां के रहने वाले संदीप कुमार राणा पुत्र मोहन सिंह द्वारा रूपनगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि रूपनगर, लुधियाना और एस.बी.एस. नगर इलाके में एक्टिव माइनिंग किंग बलजिंदर सिंह उर्फ अमन पुत्र सुरिंदर सिंह, जो न्यू चंडीगढ़ का रहने वाला है, ने उसे और उसके परिवार वालों को जान से मारने की कोशिश की है। शिकायत के मुताबिक, बलजिंदर सिंह ने ड्रोन से उस पर नजर रखकर हमले की प्लानिंग की थी।

उसने बताया कि एक गाड़ी में 4 से 5 लोग गांव खेड़ा कलमोट (नानगरां) में उसके घर पहुंचे। वहां उन्होंने ड्रोन की मदद से घर के अंदर परिवार की मौजूदगी चेक की ताकि मर्डर को अंजाम दिया जा सके। संदीप कुमार राणा ने आरोप लगाया कि यह हमला इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने बलजिंदर सिंह और उसके साथियों की गैर-कानूनी गतिविधियों के बारे में ED जालंधर को गोपनीय जानकारी दी थी। इस जानकारी के आधार पर ED ने बलजिंदर सिंह की चल-अचल प्रॉपर्टी अटैच कर ली।

जानकारी के मुताबिक, आरोपी बलजिंदर सिंह के खिलाफ पहले से ही करीब 15 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि बलजिंदर सिंह ने उसे जान से मारने के इरादे से उस पर 2 गोलियां भी चलाईं। इस बारे में जानकारी देते हुए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के अधिकारी ASI बलबीर सिंह और जांच अधिकारी सुरजीत सिंह ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, एक ड्रोन भी बरामद किया गया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। गौरतलब है कि बलजिंदर सिंह पर पहले से ही डेहलों पुलिस स्टेशन (लुधियाना) में ED के एक और गवाह गुरमीत सिंह को जान से मारने की कोशिश का केस दर्ज है।

