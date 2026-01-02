Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab में आज : गहरी धुंध की चेतावनी तो वहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने, पढ़ें Top 10

Punjab में आज : गहरी धुंध की चेतावनी तो वहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 02 Jan, 2026 04:55 PM

breaking news punjab top 10 top 10

श्री गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश पर्व संबंधी डेरा सचखंड बल्लां द्वारा जरूरी सूचना जारी

1. पंजाब में आने वाले 24 घंटे के लिए Alert! 6 शहरों में गहरी धुंध की चेतावनी
पंजाब में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में...

2. गुरदासपुर में दर्दनाक सड़क हादसा: तेज रफ्तार Thar की टक्कर से स्कूटी सवार महिला की मौत
इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्कीम नंबर-7 में सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है...

3. श्री गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश पर्व संबंधी डेरा सचखंड बल्लां द्वारा जरूरी सूचना जारी
सतगुरु रविदास महाराज जी का 649वां जन्मोत्सव हर साल की तरह 1 फरवरी को ...

4. खालिस्तानी आतंकी पन्नू की राष्ट्रगान को लेकर धमकी, भड़काऊ वीडियो की जारी!
तिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ...

और ये भी पढ़े

5. पंजाब पुलिस में फेरबदल, थाना प्रमुखों समेत 50 कर्मचारियों का तबादला
जिला एस.एस.पी. सुरिंदर लांबा ने नए साल के पहले दिन विभिन्न थाना प्रमुखों समेत ...

6. जालंधर बाइपास नजदीक दर्दनाक हादसा, मृतक की पहचान के लिए जुटी पुलिस
पंजाब के लुधियाना में जालंधर बाइपास नजदीक एक बाइक सवार व्यक्ति को तेज ...

7. शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, नए साल के आदेशों के साथ नत्थी कर दी पिछले साल की छुट्टियों की List
शिक्षा विभाग (सैकेंडरी) पंजाब की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में...

8. नवजात की अदला-बदली का शक गहराया, अस्पताल प्रबंधन पर FIR, DNA जांच से खुलेगा राज
बठिंडा के एक निजी अस्पताल में नवजात शिशु की अदला-बदली के गंभीर आरोपों...

9. नववर्ष 2026 : 365 में से सिर्फ 74 दिन बजेगी शहनाई, जानें शुभ लग्न
2025 को इतिहास बनाकर नव वर्ष 2026 ने दस्तक दी तो समस्त दुनिया के लोग भी ...

10. पंजाब में 5 जनवरी तक कोहरा-शीत लहर का प्रभाव, IMD ने जारी की चेतावनी
नए साल की शुरुआत के साथ ही पंजाब में मौसम ने करवट ले ली है और ठंड का ...

अपने शहर  की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!