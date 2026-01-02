पंजाब पुलिस में फेरबदल, थाना प्रमुखों समेत 50 कर्मचारियों का तबादला

जिला एस.एस.पी. सुरिंदर लांबा ने नए साल के पहले दिन विभिन्न थाना प्रमुखों

तरनतारन(रमन): जिला एस.एस.पी. सुरिंदर लांबा ने नए साल के पहले दिन विभिन्न थाना प्रमुखों समेत 50 पुलिस कर्मियों का तबादला करने का आदेश जारी किया है।गौरतलब है कि लंबे समय से चुनाव सेल में तैनात इंस्पेक्टर प्रभजीत सिंह को गोइंदवाल साहिब थाने का प्रमुख, सब-इंस्पैक्टर राजकुमार को चोहला साहिब, सब-इंस्पैक्टर अवतार सिंह को खेमकरण थाने का प्रमुख और सब इंस्पैक्टर बलजिंदर सिंह को सराय अमानत खां थाने का प्रमुख नियुक्त किया है।

जिले के एस.एस.पी. सुरिंद्र लांबा की तरफ से गुरुवार सुबह जारी लिस्ट में इंस्पैक्टर, सब-इंस्पैक्टर, ए.एस.आई., हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल समेत कुल 50 पुलिस कर्मचारियों को जिले में इधर से उधर किया जाना है। इस जारी लिस्ट में इलैक्शन सेल में तैनात इंस्पैक्टर प्रभजीत सिंह को गोइंदवाल साहिब थाने का प्रभारी ,सब-इंस्पैक्टर राज कुमार को चोहला साहिब थाने का प्रभारी, सब-इंस्पैक्टर अवतार सिंह सोना को खेमकरण थाने का प्रभारी, सब-इंस्पैक्टर बलजिंदर सिंह को सराय अमानत खां थाने का प्रभारी, सब-इंस्पैक्टर बलबीर सिंह को हरिके थाने का प्रभारी और सब-इंस्पैक्टर बलराज सिंह को वल्टोहा थाने का प्रभारी नियुक्त किया गया है।

इसी तरह थाना चोहला साहिब के प्रभारी सब-इंस्पैक्टर बलजिंदर सिंह को पुलिस लाइन, थाना हरिके के प्रभारी सब-इंस्पैक्टर बलराज सिंह को सी.आई.ए. स्टाफ तरनतारन, पुलिस लाइन में तैनात सब-इंस्पैक्टर बलजीत कौर को सी.आई.ए. स्टाफ तरनतारन भेजा गया है। पुलिस चौकी फतेहाबाद के इंचार्ज ए.एस.आई. हरजिंदर सिंह को इसी चौकी में तैनात किया गया है, जबकि उनकी जगह इंस्पैक्टर बलविंदर सिंह को इसी चौकी का इंचार्ज नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पुलिस लाइन में तैनात ए.एस.आई. जसप्रीत सिंह को थाना सरहाली, ए.एस.आई. दिलबाग सिंह को थाना सिटी पट्टी, ए.एस.आई. गुरमीत सिंह को थाना वैरोवाल, ए.एस.आई. अमरजीत सिंह को थाना झबाल, हैड-कांस्टेबल सुखबीर सिंह को थाना सदर तरनतारन, हैड कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह को थाना सदर पट्टी, हैड कांस्टेबल अर्शदीप सिंह को मुख्य मुंशी थाना सरहाली नियुक्त किया गया है। इसी तरह, पुलिस स्टेशन सिटी तरनतारन में तैनात ए.एस.आई. मनजिंदर सिंह को पुलिस स्टेशन वैरोवाल, हेड कांस्टेबल अमनजीत सिंह को पुलिस स्टेशन सिटी तरनतारन से पुलिस स्टेशन वैरोवाल, हैड कांस्टैबल अंग्रेज सिंह को पुलिस स्टेशन हरिके से मुख्य मुंशी और ए.एस.आई. सुखबीर कौर को पुलिस स्टेशन गोइंदवाल साहिब से पुलिस स्टेशन सिटी तरनतारन में तैनात किया गया है।