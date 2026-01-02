Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब में आने वाले 24 घंटे के लिए Alert! 6 शहरों में गहरी धुंध की चेतावनी

पंजाब में आने वाले 24 घंटे के लिए Alert! 6 शहरों में गहरी धुंध की चेतावनी

Edited By Vatika,Updated: 02 Jan, 2026 02:47 PM

punjab dense alert

पंजाब में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई

चंडीगढ़: पंजाब में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई जिलों में घने कोहरे और ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना और पटियाला जिलों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता कम हो सकती है।

मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। विशेषकर वाहन चालकों को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर ही यात्रा करने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत 112 पर कॉल करें। ठंड और कोहरे के चलते आम जनजीवन के साथ-साथ रेल व सड़क यातायात भी प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

उधर, IMD ने पंजाब के लिए 2 से 5 जनवरी 2026 तक जिला-वार मौसम अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 2 और 3 जनवरी को कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा। इस दौरान कुछ जिलों में अत्यधिक घना कोहरा पड़ने के साथ-साथ शीत लहर और ‘कोल्ड डे’ जैसी स्थिति बनने की संभावना है। खासकर दक्षिण-पश्चिमी पंजाब के इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा सकता है। वहीं, कुछ जिलों में बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 4 और 5 जनवरी को कुछ क्षेत्रों में मौसम में हल्का सुधार देखने को मिल सकता है, हालांकि कई स्थानों पर शीत लहर का असर बना रह सकता है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!