श्री गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश पर्व संबंधी डेरा सचखंड बल्लां द्वारा जरूरी सूचना जारी

टांडा उड़मुड़ (परमजीत मोमी) : सतगुरु रविदास महाराज जी का 649वां जन्मोत्सव हर साल की तरह 1 फरवरी को जन्मस्थान सीर गोवर्धनपुर U.P. में बड़ी श्रद्धा, आदर और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। जन्मोत्सव मनाने की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए रविवार, 11 जनवरी को संत सरवन दास डेरा सचखंड बल्लां में सभी सेवादारों और भक्तों की एक खास मीटिंग होगी।

सतगुरु रविदास महाराज जी और जन्मस्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट वाराणसी के चेयरमैन और डेरा सचखंड बल्ला के मौजूदा गद्दीनशीन संत निरंजन दास महाराजा जी के आशीर्वाद और देखरेख में हो रही इस मीटिंग में श्री गुरु रविदास महाराज जी का जन्मोत्सव मनाने के बारे में चर्चा की जाएगी।

प्रबंधकीय मैनेजमेंट कमेटी के सेवादारों ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि जिन लोगों को जन्मस्थान पर सेवा करने के लिए जाना है, डेरा उसी दिन जाने की तारीख तय करने के साथ-साथ श्रद्धालुओं और सेवादारों को डेरे की ओर से टिकट दी जाएगी। प्रबंधकीय कमेटी के सेवादारों ने आगे बताया कि मीटिंग का समय दोपहर 12 बजे होगा, जिसमें संत महापुरुष, अलग-अलग मैनेजमेंट कमेटियों के पदाधिकारी, सेवादार और पूरे पंजाब से भक्त हिस्सा लेंगे। इस मौके पर उन्होंने आगे बताया कि संत निरंजन दास महाराज जी की सरपरस्ती में गुरु रविदास महाराज जी के जन्मस्थान पर पूरे इंतजाम करने की तैयारी शुरू दी गई हैं।

