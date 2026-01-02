Main Menu

नववर्ष 2026 : 365 में से सिर्फ 74 दिन बजेगी शहनाई, जानें शुभ लग्न

Edited By Urmila,Updated: 02 Jan, 2026 01:58 PM

new year 2026

2025 को इतिहास बनाकर नव वर्ष 2026 ने दस्तक दी तो समस्त दुनिया के लोग भी भविष्य के अति शुभ होने के इंतजार में नये सपने, ऊंचे लक्ष्य,ऊर्जा, उमंगों से भरे पल, अधूरे कार्य पूर्णता हेतु इष्ट से दुआ कर रहे है।

मालेरकोटला (वरिन्द्र) : 2025 को इतिहास बनाकर नव वर्ष 2026 ने दस्तक दी तो समस्त दुनिया के लोग भी भविष्य के अति शुभ होने के इंतजार में नये सपने, ऊंचे लक्ष्य,ऊर्जा, उमंगों से भरे पल, अधूरे कार्य पूर्णता हेतु इष्ट से दुआ कर रहे है। वही 12 राशियों 9 ग्रहों के अध्ययन विद्वान भी 2026 में अच्छे-बुरे भविष्य काल की गणना, जागरूकता में जुटे है जिनके अनुसार 2026 का पहला दिन पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, गुरुवार दिन को पड़ेगा। 

इस दिन रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा जो सुख-समृद्धि-उन्नति का प्रतीक है। वही रवि योग फलदायी रहेगा तथा सूर्य के तुला राशि में होने से 4 फरवरी से विवाह के शुभ मुहूर्त प्रारम्भ होगे। यह जानकारी सेवा ट्रस्ट यू.के के धार्मिक कोडिनेटर सौरभ शर्मा,दिव्य ज्योतिष मंच अध्यक्ष खुशबू शर्मा ने देते बताया कि हिंदू धर्म में विवाह हेतु शुभ मुहूर्त का विशेष महत्त्व है। जबकि हर वर्ष कुछ महीने,दिनों को विवाह योग हेतु अशुभ मानते है। क्योंकि चातुर्मास में जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में चार महीने के लिए योग निद्रा में चल जाते हैं तथा जब सूर्य कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु, मीन राशि में गोचर होते हैं तब विवाह संपन्न नहीं हो सकते वही सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने पर विवाह वर्जित मानते है। इतना ही नहीं विवाह मुहूर्त गणना समय शुक्र तारा,गुरु तारा पर विचार होता है तथा बृहस्पति,शुक्र के अस्त होने पर विवाह,अन्य मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते है। इसी तहत पंचांग अनुसार वर्ष 2026 में 365 में से सिर्फ 74 दिन शहनाई गूंजेगी।

शुभ विवाह मुहूर्त 2026 : फरवरी में 4, 5, 10, 20, 21, 24, 25, 26, मार्च में 9, 10, 11, 12, अप्रैल में 20, 21, 25, 26, 29, 30, मई में 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, जून में 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, जुलाई में 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, अगस्त में 13, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, सितंबर में 3, 4, 5, 12, 13, 14, 21,नवम्बर में 2, 3, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 24, 25, 26, दिसम्बर में 2, 3, 4, 5, 11, 12  शुभ तिथियां है जबकि गुरु अस्त 15 जुलाई 2026 से 9 अगस्त पूर्व में उदित होगा तथा शुक्र अस्त 12 अक्टूबर 2026 से 28 अक्टूबर की पूर्व उदय होगा।

