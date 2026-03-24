Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • लुधियाना-चंडीगढ़ रोड पर भीषण सड़क हादसा: जुझार बस ने एक्टिवा सवार युवक को कुचला

लुधियाना-चंडीगढ़ रोड पर भीषण सड़क हादसा: जुझार बस ने एक्टिवा सवार युवक को कुचला

Edited By Vatika,Updated: 24 Mar, 2026 08:46 AM

accident in ludhiana

लुधियाना-चंडीगढ़ रोड पर रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है।

लुधियाना(राज): लुधियाना-चंडीगढ़ रोड पर रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को फोर्टिस अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार जुझार बस ने एक्टिवा सवार युवक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया।

शिकायतकर्ता  पवन कुमार के अनुसार, घटना 22 मार्च की है। वह अपने भांजे निमित उर्फ गोलू के साथ अपनी ग्रे रंग की एक्टिवा पर सवार होकर नीची मंगली की ओर जा रहे थे। जब वे फोर्टिस अस्पताल के नजदीक पहुंचे, तो मामा पैदल रोड क्रॉस करने लगे और निमित एक्टिवा पर सड़क पार करने लगा। उसी समय कोहाड़ा साइड से आ रही एक लाल रंग की जुझार बस, जिसे चालक बलजीत सिंह लापरवाही और तेज रफ्तार से चला रहा था, ने निमित की एक्टिवा को सीधी टक्कर मार दी।

इस भीषण टक्कर के कारण निमित को गंभीर चोटें आईं और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे में एक्टिवा भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे के बाद आरोपी बस चालक बलजीत सिंह अपनी बस को मौके पर ही छोड़कर भागने में कामयाब रहा। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर बस को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!