पुलिस ने पास के गांव जंडी में किसान हरजिंदर सिंह की सनसनीखेज हत्या के मामले में 24 घंटे के भीतर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।

सिधवां बेट (चाहल): पुलिस ने पास के गांव जंडी में किसान हरजिंदर सिंह की सनसनीखेज हत्या के मामले में 24 घंटे के भीतर महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस ने कड़ियों को जोड़कर इस अंधे हत्याकांड का रहस्य लगभग सुलझा लिया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि इस हत्या का कारण कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं, बल्कि लंबे समय से चला आ रहा घरेलू कलह है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने मृतक की दूसरी पत्नी के बेटे जसकरण सिंह को इस मामले में मुख्य आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ के दौरान और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की संभावना है।

पुलिस सूत्रों से पता चला है कि हरजिंदर सिंह की मौत एक सुनियोजित साजिश का नतीजा थी। आरोपी बेटे ने सोते हुए अपने पिता हरजिंदर सिंह की कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से सिर पर वार करके बेरहमी से हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद, जांच को भटकाने के लिए अलमारी का सामान और कागजात बिखेर दिए गए ताकि मामला लूटपाट का लगे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना के समय मुख्य आरोपी अकेला नहीं था, बल्कि उसका एक साथी भी मौके पर मौजूद था। पुलिस इस फरार साथी की तलाश कर रही है।

घरेलू कलह मुख्य कारण होने के कारण, पुलिस मृतक की दूसरी पत्नी की भूमिका की भी गहन जांच कर रही है और सूत्रों के अनुसार, आने वाले दिनों में उसका नाम भी मामले में आ सकता है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी जसविंदर सिंह ढींढसा ने स्पष्ट किया कि पुलिस ने मृतक के बेटे को शक के दायरे में रखते हुए जांच का दायरा बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ अन्य लोगों के भी शामिल होने की संभावना है। डीएसपी ढींढसा ने कहा कि पुलिस ने केस लगभग सुलझा लिया है और शुक्रवार सुबह प्रेस वार्ता कर मीडिया के सामने सभी तथ्यों और अन्य आरोपियों के नाम साझा किए जाएंगे।

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