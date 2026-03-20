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पंजाब में 21 से 23 मार्च तक बंद रहेंगे दफ्तर और स्कूल! यहां देखें Holidays List

Edited By Vatika,Updated: 20 Mar, 2026 04:17 PM

punjab school holidays

पंजाब में लगातार 3 दिन की छुट्टियां आ रही हैं।

जालंधर: पंजाब में लगातार 3 दिन की छुट्टियां आ रही हैं। जी हां, अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है।

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जानकारी के अनुसार 21 मार्च को ईद-उल-फितर के मौके पर छुट्टी घोषित की गई है। इस दिन स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। इसके अगले दिन 22 मार्च को रविवार होने के कारण साप्ताहिक अवकाश रहेगा। 23 मार्च को भी पंजाब में सरकारी छुट्टी रहेगी।

इस दिन शहीद-ए-आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीदी दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने अवकाश घोषित किया है। आपको ये बता दें, मार्च के अंत में भी 2 और महत्वपूर्ण छुट्टियां रहेंगी। 26 मार्च को राम नवमी और 31 मार्च को महावीर जयंती के कारण स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे।

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