Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • "पंजाब में नए जंगल राज का अध्याय शुरू", केंद्रीय राज्य मंत्री का मान सरकार पर तीखा निशाना

"पंजाब में नए जंगल राज का अध्याय शुरू", केंद्रीय राज्य मंत्री का मान सरकार पर तीखा निशाना

Edited By VANSH Sharma,Updated: 22 Mar, 2026 09:26 PM

ravneet bittu slams punjab government alleges political pressure on officers

केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब की मौजूदा प्रशासनिक स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए भगवंत मान सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।

चंडीगढ़: केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पंजाब की मौजूदा प्रशासनिक स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए भगवंत मान सरकार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने राज्य में “जंगल राज” का नया अध्याय शुरू होने का दावा करते हुए आरोप लगाया कि अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है।

रवनीत बिट्टू ने कहा कि पहले डॉ. गगनदीप सिंह रंधावा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया और अब बाघापुराना के एसडीएम बबनदीप सिंह पर मोगा के डीसी द्वारा ‘आप’ उम्मीदवारों को अनुचित फायदा पहुंचाने के लिए भारी दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पंजाब के अधिकारी अब सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक हितों को पूरा करने का साधन बनकर रह गए हैं?

लोकतंत्र का हनन और अधिकारियों की सुरक्षा

मंत्री ने इन घटनाओं को लोकतंत्र की खुलेआम हत्या करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी पंजाब की रीढ़ की हड्डी हैं और उन्हें मानसिक रूप से परेशान करना या डराना-धमकाना तुरंत बंद होना चाहिए।

और ये भी पढ़े

बिट्टू ने मान सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी अधिकारी को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए भगवंत मान सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य की प्रशासनिक अखंडता को बचाना बेहद जरूरी है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!