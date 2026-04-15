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  • Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 15 Apr, 2026 12:48 PM

punjab top 5

इस वक्त की बड़ी खबर समाने आई है।

1) Breaking News : राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल के घर व व्यापारिक ठिकानों पर ED की रेड
 इस वक्त की बड़ी खबर समाने आई है। जानकारी के अनुसार आप के राज्यसभा सांसद अशोक..

2) पंजाब में मौसम लेगा करवट, 17 और 18 अप्रैल को येलो अलर्ट जारी
पंजाब का मौसम एक बार फिर करवट बदलने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य..

3) पंजाब के किसानों ने नेशनल हाईवे और टोल प्लाजा बंद करने की चेतावनी, पढ़ें पूरा मामला
पिछले सीजन में आई बाढ़ और हालिया बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से हुए ...

4) श्री आनंदपुर साहिब से लौट रही श्रद्धालुओं की बस पलटी, 6 की मौत, कई घायल
बैसाखी के मौके पर श्री आनंदपुर साहिब के दर्शन करके लौट रही संगत की बस फतेहगढ़ साहिब में पलट जाने से बड़ा हादसा हो गया।..

और ये भी पढ़े

5) बड़ी खबर: IPL के दौरान बुरा फंसा पंजाब का युवक! गंवानी पड़ी जान
फाजिल्का के रेगर चौंक के नजदीक रहने वाले एक युवक की संदिग्ध हालातों मौत होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 6 अप्रैल को अचानक स्वास्थ्य ..

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