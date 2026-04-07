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Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 07 Apr, 2026 12:56 PM
पंजाब की सियासत में उस समय बड़ा भूचाल आ गया जब शिरोमणि अकाली दल...
1) पंजाब की सियासत से जुड़ी खबर, बड़े लीडर ने अकाली दल में की वापसी
पंजाब की सियासत में उस समय बड़ा भूचाल आ गया जब शिरोमणि अकाली दल...
2) पंजाब में तेज तूफान के साथ गिरेंगे ओले, इन जिलों में Orange Alert, पढ़ें Weather Update
पंजाब में आज सुबह से कई जिलों में हल्की बारिश होने से मौसम एक बार ..
3) जालंधर: PNB बैंक में Gun Point पर लूट का खुलासा, पूर्व DSP का बेटा गिरफ्तार
जालंधर में पंजाब नेशनल बैंक (PNB) की शाखा में गन प्वाइंट पर हुई लूट की वारदात..
4) पंजाब में कल सरकारी छुट्टी का ऐलान, PU ने सभी परीक्षाएं की स्थगित
पंजाब यूनिवर्सिटी (पी.यू.) ने 8 अप्रैल को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं।
5) ब्यास दरिया में दिखा विशाल मगरमच्छ, उमड़ी भीड़, सड़क पर लगा जाम
गुरदासपुर-मुकेरियां रोड पर नौशहरा पत्तन पर ब्यास दरिया में पानी का लेवल कम होने..
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab में आज : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 10 : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : अमृतसर में भारी ओलावृष्टि तो वहीं भाजपा का सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, पढ़ें Top...
Punjab में आज : मौसम को लेकर IMD की चेतावनी तो वहीं लाडोवाल टोल प्लाजा हुआ और महंगा, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : महिला के बाल पकड़ घसीटने वाले ASI पर एक्शन, पढ़ें Top 10
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07/04/2026 15:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहद सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। आत्मविश्वास के दम पर आप कई काम आसानी से पूरा कर लेंगे।
वृष राशि वालों आज परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। विद्यार्थी अपने करियर को लेकर घरवालों से महत्वपूर्ण चर्चा कर सकते हैं।
मिथुन राशि वालों आज आपको कार्यक्षेत्र में सहयोग का लाभ मिलेगा। टीमवर्क से अच्छे परिणाम हासिल होंगे। आर्थिक स्थिति पहले से ठीक रहेगी।
कर्क राशि वालों आज आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। कहीं घूमने या यात्रा का प्लान बन सकता है। जीवनसाथी के साथ छोटी-मोटी कहासुनी हो सकती है, जिसे समझदारी से...
सिंह राशि वालों आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें और जल्दबाजी...
कन्या राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन प्रयासों से सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। नौकरी और व्यवसाय में आगे बढ़ने के...
तुला राशि वालों आज आपके लिए दिन शुभ रहेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी है। परिवार के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलेगा।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन साधारण रहेगा। व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति होगी। अहंकार से बचें और विनम्रता बनाए रखें। नया काम शुरू करने की योजना बना...
धनु राशि वालों आज आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। व्यापार में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। विवादों से दूर रहें और शांति बनाए रखें।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। किसी परेशानी में माता-पिता की सलाह उपयोगी साबित होगी।
कुंभ राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यापार में थोड़ी आर्थिक परेशानी आ सकती है, लेकिन धीरे-धीरे सुधार होगा। पुराने मामलों का समाधान मिल सकता है।
मीन राशि वालों आज का दिन मिला-जुला रहेगा। कामकाज में ध्यान लगाने की जरूरत है। कोई व्यक्ति आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है, सतर्क रहें।
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