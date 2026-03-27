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Punjab में आज : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Urmila,Updated: 27 Mar, 2026 12:57 PM
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Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
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27/03/2026 13:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए आनंददायक रह सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा। भविष्य को लेकर नई योजनाओं पर विचार कर सकते...
वृष राशि वालों आज आप ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे। जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर मतभेद हो सकता है,
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। पहले से बनाई गई योजनाएं सफल हो सकती हैं। जमीन या संपत्ति से जुड़े मामलों में बड़ों की सलाह लेना...
कर्क राशि वालों आज का दिन सामान्य रह सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को किसी बड़ी कंपनी से अवसर मिल सकता है। संतान के भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित...
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रह सकता है। परिवार में शांति और सौहार्द बना रहेगा। दोस्तों की मदद से लंबे समय से रुके कार्य पूरे होंगे।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। युवाओं को करियर से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है।
तुला राशि वालों आज का दिन खुशियां लेकर आएगा। व्यवसाय में भाई या करीबी का सहयोग मिल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए अच्छे रिश्ते आने के योग हैं।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। छात्र जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही बेहतर परिणाम पाएंगे। शिक्षकों के लिए भी दिन अनुकूल है।
धनु राशि वालों आज का दिन मिला-जुला रह सकता है। प्रेम संबंधों में थोड़ी खटास आ सकती है। यदि नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो समय अनुकूल है
मकर राशि आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। किसी भी विवाद या दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें।
कुंभ राशि वालों आज का दिन सामान्य रह सकता है। व्यापार में साझेदारी करने से पहले अच्छे से सोच-विचार करें। संपत्ति में निवेश के लिए समय अनुकूल है।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। छात्रों के लिए पढ़ाई का समय अच्छा है। प्रेमी के साथ बाहर जाने का अवसर मिल सकता है।
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