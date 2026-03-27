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Punjab में आज : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Urmila,Updated: 27 Mar, 2026 12:57 PM

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पंजाब: Lockdown की खबरों के बीच मची हाहाकार! पैट्रोल पंपों पर लगी कतारें, सिलेंडर की कीमत 3800 रुपये!

1. स्कूल मालिक को अरेस्ट किए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार आई विवादों में
जालंधर में स्कूल मालिक के घर पुलिस की रेड तथा स्कूल मालिक को पुलिस द्वारा साथ ले जाने को ...

2. पंजाब: Lockdown की खबरों के बीच मची हाहाकार! पैट्रोल पंपों पर लगी कतारें, सिलेंडर की कीमत 3800 रुपये!
एकतरफ जहां डिप्टी कमिश्नर दलविन्दरजीत सिंह ने समूह पैट्रोल पंप मालिकों व गैस एजैंसियों ...

3. पंजाब के मौसम को लेकर बड़ी चेतावनी, विभाग ने 5 दिनों के लिए दी अहम जानकारी
पंजाब के मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। इस दौरान आज राज्य में खूब बारिश हुई और मौसम ...

4. Punjab : नामी हॉर्स फार्म में जमकर उत्पात, नकाबपोश बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस
नूरपुर बेट में स्थित एक नामी घोड़ा फार्म हाउस 'हॉर्स शू कैफे' में बदमाशों ने जमकर उत्पात ...

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5. जालंधर में सनसनीखेज वारदात, बेखौफ बदमाशों ने की सरेआम फायरिंग व बुरी तरह काट डाला युवक
 जालंधर के शहीद बाबू लाभ सिंह नगर इलाके में बेखौफ बदमाशों ने कानून-व्यवस्था को ...

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