पंजाब की राजनीति में हलचल, आज यह बड़ा नेता अकाली दल में कर सकता है वापसी

शिरोमणि अकाली दल के दिवंगत नेता जत्थेदार तोता सिंह के बेटे बरजिंदर सिंह मक्खन बराड़ आज शिरोमणि अकाली दल (बादल) में फिर से शामिल हो सकते हैं।

फरीदकोट: शिरोमणि अकाली दल के दिवंगत नेता जत्थेदार तोता सिंह के बेटे बरजिंदर सिंह मक्खन बराड़ आज शिरोमणि अकाली दल (बादल) में फिर से शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, वह आज पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में बादल गांव में अपने घर पर औपचारिक रूप से घर लौट सकते हैं। यहां यह बताना जरूरी है कि मक्खन बराड़ ने तीन दिन पहले ही ‘शिरोमणि अकाली दल (पुनर सुरजीत)’ की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था।

बराड़, जो पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, ने सोशल मीडिया के जरिए अकाली दल (पुनर सुरजीत) के अध्यक्ष ज्ञानी हरप्रीत सिंह और विधायक मनप्रीत सिंह अयाली पर गंभीर आरोप लगाकर पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने यहां तक कहा था कि कुछ लोग एजेंसियों के प्रतिनिधि बनकर पंथ को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं।

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