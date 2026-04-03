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Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 03 Apr, 2026 12:55 PM

punjab top 5

फगवाड़ा के नेशनल हाईवे पर उस समय सनसनी फैल गई जब नकाबपोश हमलावरों ने ..

1) Punjab: Highway पर नकाबपोशों ने युवक की कार पर बरसाईं गोलियां, दहशत में लोग
फगवाड़ा के नेशनल हाईवे पर उस समय सनसनी फैल गई जब नकाबपोश हमलावरों ने ..

2) पंजाब में बारिश के साथ पड़ेंगे ओले! मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए की बड़ी भविष्यवाणी
पंजाब के मौसम को लेकर विभाग ने बड़ी भविष्यवाणी जारी की है। इसके अनुसार राज्य के कई ..

3) लाडोवाल Toll Plaza से गुजरने वालों के लिए अहम खबर, मैनेजमैंट का आया बड़ा बयान
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने देशभर के टोल प्लाजाओं पर टोल फीस ..

 

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जिन पेरैंट्स ने पिछले समय में कभी पूरे 5 से 7 हजार के बीच अपनी ग्रैजुएशन की पढ़ाई पूरी ..

5) Punjab: कांग्रेस नेता की ह/त्या से पहले का Video आयासामने, कंधे पर कुल्हाड़ी रख...
कांग्रेस नेता परमिंदर तिवारी के मर्डर केस से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। 
 

 

 

 

 

 

 

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