Punjab Top 10 : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Edited By Urmila,Updated: 05 Apr, 2026 04:55 PM
अमन ह'त्याकांड : न्याय की मांग में सड़क पर उतरा परिवार, लुधियाना में यातायात प्रभावित
1. Punjab Weather: 7 और 8 अप्रैल को फिर बिगड़ेगा मौसम, विभाग ने जारी किया Orange Alert
पंजाब में बीते दिनों से रुक-रुक कर बारिश हो रही है। इसके साथ ही कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं...
2. दर्दनाक हादसा, ड्यूटी के दौरान सहायक लाइनमैन की मौत
तलवाड़ा क्षेत्र में आज उस समय मातम छा गया जब बिजली विभाग के एक युवा सहायक ...
3. OPS और भत्तों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी, कर्मचारियों ने कर दिया बड़ा ऐलान
कर्मचारियों की वित्तीय मांगों को हल करने से मना कर रही पंजाब सरकार के खिलाफ ...
4. BIG BREAKING: पंजाब भाजपा ऑफिस के बाहर बम फेंकने और वीडियो बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार
पंजाब पुलिस ने चंडीगढ़ में पंजाब भाजपा ऑफिस के बाहर हुए धमाके के मामले में दो ...
5. अमन ह'त्याकांड : न्याय की मांग में सड़क पर उतरा परिवार, लुधियाना में यातायात प्रभावित
लुधियाना के कासाबाद इलाके से सामने आए मासूम अमन हत्याकांड में नया मोड़ आ...
6. खाड़ी युद्ध और ग्रहों की चाल, ज्योतिषाचार्य ने जताई वैश्विक तबाही की आशंका!
एक तरफ जहां खाड़ी में अमरीका-इजराईल की ईरान के साथ जंग जारी है तो दूसरी तरफ ...
7. दर्दनाक सड़क हादसा, SGPC कर्मचारी की मौके पर ही मौ/त
अमृतसर के अजनाला इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें शिरोमणि...
8. लुधियाना में बारिश से बढ़ रहा डेंगू का खतरा, 100 से पार हुए मरीज
महानगर में समय से पहले डेंगू का खतरा बना हुआ है जो बारिश से और बढ़ गया है ...
9. रूपनगर में 3 दिन बंद रहेंगा रास्ता, बदला गया रूट
रूपनगर-माजरी रोड पर स्थित भाखड़ा नहर पर लोहे के पुल का ढांचा रखा जाना है ...
10. Punjab: जंग का असर दिखना शुरू! होटल, ढाबे और छोटे कारोबार चलाने वाले बुरी तरह से प्रभावित
खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर अब जालंधर में साफ तौर पर दिखाई देने लगा ...
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