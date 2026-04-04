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  • Punjab में आज : अमृतसर में भारी ओलावृष्टि तो वहीं भाजपा का सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, पढ़ें Top 10

Punjab में आज : अमृतसर में भारी ओलावृष्टि तो वहीं भाजपा का सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 04 Apr, 2026 04:54 PM

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पंजाब सरकार के मुफ्त इलाज के दावे फेल? हेल्थ कार्ड के बावजूद अस्पताल में इलाज से इनकार

1. अमृतसर में दूसरे दिन भी झमाझम बारिश के साथ गिरे ओले, मौसम ने बदला मिजाज
पंजाब में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। दरअसल, राज्य में ठंडी हवाओं से मौसम ...

2. चंडीगढ़ में भाजपा दफ्तर के बाहर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में नया मोड़! मोरिंडा से जुड़े तार
चंडीगढ़ में भाजपा दफ्तर के बाहर हुए ग्रेनेड हमले का तार रूपनगर जिले की तहसील मोरिंडा ...

3. पंजाब सरकार के मुफ्त इलाज के दावे फेल? हेल्थ कार्ड के बावजूद अस्पताल में इलाज से इनकार
एक तरफ पंजाब सरकार पंजाब के लोगों के लिए 10 लाख तक के इलाज के लिए हेल्थ ...

4. पंजाब में बिगड़ते हालात : सड़क पर उतरे भाजपा नेता, सरकार के खिलाफ जमकर हो रहा प्रदर्शन
आज भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप ने अमृतसर के हॉल बाजार के बाहर पंजाब...

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6. पंजाब में 8 और 14 अप्रैल को सरकारी छुट्टी, बंद रहेंगे स्कूल-कॉलेज और दफ्तर
पंजाब में इस अप्रैल महीने में बच्चों और सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ...

7. अमृतसर में दिल दहला देने वाली वारदात, ऑटो चालक का खून से लथपथ मिला श'व
अमृतसर के बटाला रोड इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 40 ...

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सरकार द्वारा पंजाब की जनता के साथ 3 साल पहले किए गए वादे अभी तक वफा नही हो पाए...

9. चंडीगढ़ BJP दफ्तर ग्रेनेड हमले में नया खुलासा, कई घंटे खुलेआम घूमते रहे आरोपी, NIA ने जांच की तेज
चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर हुए ग्रेनेड हमले ने राज्य और केंद्र ...

10. स्टेज पर Live Show दौरान अचानक चिल्ला पड़ी सुनंदा शर्मा, युवक की हरकत ने उड़ाए सबके होश
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