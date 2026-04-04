चंडीगढ़ में भाजपा दफ्तर के बाहर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में नया मोड़! मोरिंडा से जुड़े तार

चंडीगढ़ में भाजपा दफ्तर के बाहर हुए ग्रेनेड हमले का तार रूपनगर जिले की तहसील मोरिंडा से जुड़ता दिख रहा है।

रूपनगर (विजय): चंडीगढ़ में भाजपा दफ्तर के बाहर हुए ग्रेनेड हमले का तार रूपनगर जिले की तहसील मोरिंडा से जुड़ता दिख रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, इस हमले के दोषियों की तलाश करते हुए चंडीगढ़ पुलिस मोरिंडा के रतनगढ़ गांव पहुंची, जहां पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करने के लिए गांव की घेराबंदी भी कर ली।

हालांकि यह भी पता चला है कि पुलिस ने 2 व्यक्तियों को राउंडअप किया है, लेकिन देर शाम तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। यह जानना जरूरी है कि पुलिस ने इन दोनों में से एक व्यक्ति के पिता को राउंड जरूर किया है। मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने इस हमले के संदिग्धों, रतनपुर गांव के रहने वाले गुरतेज सिंह और अमनप्रीत सिंह के घरों पर छापा मारा है।

पुलिस के छापे के दौरान पुलिस अमनप्रीत सिंह के घर से कुछ संदिग्ध चीजें भी अपने साथ लेकर गई हैं। दूसरी ओर, जब इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच चंडीगढ़ और पंजाब पुलिस की उच्च-स्तरीय जांच एजेंसियां कर रही हैं, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि यह भी जानकारी मिली है कि ये व्यक्ति पुलिस के छापा मारने से पहले ही फरार हो गए थे, लेकिन उनमें से गुरतेज सिंह की माता ने बताया कि गुरतेज सिंह पिछले 4 साल से चंडीगढ़ में रह रहा है और वह यहां उनके पास नहीं आता।

उन्होंने बताया कि गुरतेज सिंह चंडीगढ़ में गाड़ी चलाने का काम करता है और उन्हें गुरतेज सिंह द्वारा किए गए किसी भी काम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसी तरह, अमनप्रीत सिंह की पत्नी ने बताया कि अमनप्रीत सिंह चंडीगढ़ में राइडर का काम करता है और उन्हें भी अमनप्रीत सिंह द्वारा किए गए किसी भी काम के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि जब पुलिस उनके पास पहुँची, तभी पुलिस ने उन्हें बताया कि उसने कोई ग़लत काम किया है।

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