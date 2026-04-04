पंजाब में 37 महीने बाद भी आवेदनकर्ताओं को नहीं मिले राशन डिपो, हजारों परिवारों में नाराजगी

सरकार द्वारा पंजाब की जनता के साथ 3 साल पहले किए गए वादे अभी तक वफा नही हो पाए हैं जिसके कारण हजारों परिवार खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं।

लुधियाना (खुराना) : सरकार द्वारा पंजाब की जनता के साथ 3 साल पहले किए गए वादे अभी तक वफा नही हो पाए हैं जिसके कारण हजारों परिवार खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। असल में पूरा मामला सरकार द्वारा पंजाब भर में 9422 नए राशन डिपो अलॉट करने संबंधी चाहवान परिवारों से मांगे गए आवेदन पत्रों के साथ जुड़ा हुआ है। याद रहे कि गत दिनों पंजाब सरकार द्वारा पारित किए गए बजट सैशन 2026 के दौरान भी वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पंजाब वासियों को नए राशन डिपुओं के लाइसैंस जल्द जारी करने का बड़ा ऐलान किया गया है लेकिन बावजूद इसके फिलहाल किसी भी परिवार को राशन डिपो नहीं मिल पाया है।

काबिले गौर कि सरकार द्वारा पंजाब भर के 23 जिलों में तीन विभिन्न पड़ाव में राशन डिपो अलॉट करने संबंधी चाहवान परिवारों से आवेदन पत्र मांगे गए थे जिसमें पहले चरण दौरान राशन डिपुओं की संख्या 1201 निर्धारित की गई थी, जबकि दूसरे चरण में 22 अप्रैल, 2023 में राशन डिपो की संख्या को बढ़ाकर 6061 कर दिया गया और तीसरी बार यानी कि अंतिम पड़ाव में 7 मई, 2025 को सरकार द्वारा एक बार फिर से राशन डिपो की संख्या को बढ़ाकर 9422 कर दिया गया था, जिसमें सरकार द्वारा विभिन्न कैटेगरी और वर्गों के साथ जुड़े हुए परिवारों को नए राशन डिपो अलॉट करने संबंधी नोटिफिकेशन जारी किया गया और बाकायदा उक्त सभी परिवारों द्वारा सारी प्रक्रिया संपन्न करने के उपरांत अपनी फाइलें कंप्लीट कर पहले ही खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कार्यालय में जमा करवाई गई हैं जिन पर शायद अब समय की धूल जम चुकी है और आवेदनकर्त्ताओं की आंखें नए राशन डिपो मिलने की राह देख-देख कर थक गई हैं जिन्हें राशन डिपो मिलने के रूप में अपने परिवारों और बच्चों के लिए रोजगार के साधन पैदा होने की उम्मीद और सपने बंधे हुए थे।

किस कैटेगरी के लिए कितने राशन डिपो तय किए गए

कैटेगरी संख्या

जनरल 3848

एस.सी. 792

बी.सी. 231

स्वतंत्रता सेनानी 898

दिव्यांग वर्ग 402

पूर्व सैनिक 1174

महिलाएं 322

आतंकवाद/दंगा पीड़ित 1755

किस जिले के हिस्से में आने थे कितने डिपो

जिला संख्या

जालंधर 1026

पटियाला 996

लुधियाना 757

अमृतसर 692

होशियारपुर 645

कपूरथला 567

गुरदासपुर 563

रोपड़ 480

मोहाली 464

फाजिल्का 403

फतेहगढ़ साहिब 338

मोगा 325

पठानकोट 308

फिरोजपुर 304

एस.बी.एस.नगर 291

तरनतारन 236

संगरूर 224

मानसा 220

श्री मुक्तसर साहिब 171

बरनाला 165

फरीदकोट 135

मालेरकोटला 112

बठिंडा 000

कुल संख्या 9422

जिला वाइज महिलाओं के लिए राशन डिपुओं का आंकड़ा

जिला आंकड़ा

जालंधर 35

गुरदासपुर 34

पटियाला 30

होशियारपुर 23

फाजिल्का 18

फिरोजपुर 17

पठानकोट 17

श्री मुक्तसर साहिब 17

बरनाला 16

रोपड़ 16

कपूरथला 16

लुधियाना 15

तरनतारन 15

मोगा 15

फतेहगढ़ साहिब 12

अमृतसर 10

मोहाली 08

एस.बी.एस.नगर 06

संगरूर 05

मानसा 02

मालेरकोटला 02

फरीदकोट 01

बठिंडा 00

कुल आंकड़ा 322

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