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Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Urmila,Updated: 29 Mar, 2026 01:06 PM
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रिश्वत मामले में फंसे पंजाब पुलिस के निलंबित डी.आई.जी. हरचरण सिंह भुल्लर के मोबाइल में ...
2. महानगर में समय से पहले डेंगू की दस्तक, 50 के करीब मरीज आए सामने, सेहत विभाग अलर्ट
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3. विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं को लेकर राहत भरी खबर, CBSE ने जारी किया सर्कुलर
मिडल-ईस्ट के कई देशों में पढ़ने वाले सी.बी.एस.ई. 12वीं के विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर...
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नई एक्साइज पॉलिसी 1 अप्रैल से लागू होने जा रही है, इससे पहले शहर में शराब के ठेकों पर ...
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29/03/2026 15:30 IST
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मेष राशि वालों, आज आपके अंदर कुछ बड़ा करने की चाह जाग सकती है। काम में नई दिशा मिल सकती है, जिससे मन उत्साहित रहेगा।
वृष राशि वालों, आज आपको स्थिर रहकर आगे बढ़ने की जरूरत है। जल्दबाज़ी में लिए गए फैसले उलझन पैदा कर सकते हैं। नौकरीपेशा जातकों को प्रमोशन मिल सकता है।
मिथुन राशि वालों, आज आपके विचारों में नयापन झलकेगा। कोई रचनात्मक कार्य आपको पहचान दिला सकता है। दोस्तों से अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
कर्क राशि वालों, आज आपको अपने अंदर के डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। कार्यक्षेत्र में आपकी हिम्मत ही आपको सफलता दिलाएगी।
सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। ऑफिस में लोग आपके काम और व्यक्तित्व से प्रभावित हो सकते हैं।
कन्या राशि वालों, आज आपको अपने काम की बारीकियों पर ध्यान देना होगा। छोटी सी गलती भी बड़ा असर डाल सकती है।
तुला राशि वालों, आज रिश्तों में नई मिठास घुल सकती है। किसी पुराने विवाद के खत्म होने के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।
वृश्चिक राशि वालों, आज आपको अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा। व्यापार करने वाले आज कुछ बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं।
धनु राशि वालों, आज आपके लिए दिन नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है। यात्रा या नए संपर्क आपके लिए लाभकारी रहेंगे।
मकर राशि वालों, आज आपको अपने काम को नए नजरिए से देखने की जरूरत है। युवा विदेश जाकर पढ़ाई करने के बारे में सोच सकते हैं। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़...
कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। नए प्रयोग आपको सफलता की ओर ले जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी अलग पहचान बन सकती है।
मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। आप अपने भविष्य को लेकर गंभीर फैसले ले सकते हैं। किसी अपने का सहयोग आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा।
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