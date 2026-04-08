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Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 08 Apr, 2026 12:52 PM
पंजाब में अप्रैल का महीना विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों और आम लोगों के लिए राहतभरी..
1) Punjab: अप्रैल में छुट्टियों की भरमार, मंगलवार को सरकारी छुट्टी, बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज और दफ्तर
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2) पंजाब में मौसम का मिजाज बदला: ऑरेंज अलर्ट जारी, बारिश के साथ गिरेंगे ओले
उत्तर भारत में अचानक मौसम ने करवट ले ली है। पंजाब और हरियाणा में बारिश ..
3) फिर टली सांसद कंगना रनौत के मानहानि मामले की सुनवाई, अब 28 अप्रैल को होगी पेशी
सांसद कंगना रनौत के खिलाफ बठिंडा की अदालत में चल रहे मानहानि केस में मंगलवार...
4) पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! बड़े स्तर पर अधिकारियों के तबादले
चंडीगढ़ पुलिस विभाग ने मंगलवार शाम विभिन्न थानों और यूनिटों में 21 इंस्पेक्टरों के तबादले किए हैं,,
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
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5) 10 तारीख को Toll Plaza फ्री करेंगे किसान, संयुक्त मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान
पंजाब में एक बार फिर किसान आंदोलन तेज होने जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा..
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Punjab में आज : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
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Punjab में आज : मौसम को लेकर IMD की चेतावनी तो वहीं लाडोवाल टोल प्लाजा हुआ और महंगा, पढ़ें Top 10
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08/04/2026 11:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहद सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। आत्मविश्वास के दम पर आप कई काम आसानी से पूरा कर लेंगे।
वृष राशि वालों आज परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। विद्यार्थी अपने करियर को लेकर घरवालों से महत्वपूर्ण चर्चा कर सकते हैं।
मिथुन राशि वालों आज आपको कार्यक्षेत्र में सहयोग का लाभ मिलेगा। टीमवर्क से अच्छे परिणाम हासिल होंगे। आर्थिक स्थिति पहले से ठीक रहेगी।
कर्क राशि वालों आज आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। कहीं घूमने या यात्रा का प्लान बन सकता है। जीवनसाथी के साथ छोटी-मोटी कहासुनी हो सकती है, जिसे समझदारी से...
सिंह राशि वालों आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। धन से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें और जल्दबाजी...
कन्या राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन प्रयासों से सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। नौकरी और व्यवसाय में आगे बढ़ने के...
तुला राशि वालों आज आपके लिए दिन शुभ रहेगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी है। परिवार के बड़े सदस्यों का सहयोग मिलेगा।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन साधारण रहेगा। व्यापार में धीरे-धीरे प्रगति होगी। अहंकार से बचें और विनम्रता बनाए रखें। नया काम शुरू करने की योजना बना...
धनु राशि वालों आज आपको लाभ मिलने के संकेत हैं। व्यापार में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। विवादों से दूर रहें और शांति बनाए रखें।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। किसी परेशानी में माता-पिता की सलाह उपयोगी साबित होगी।
कुंभ राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यापार में थोड़ी आर्थिक परेशानी आ सकती है, लेकिन धीरे-धीरे सुधार होगा। पुराने मामलों का समाधान मिल सकता है।
मीन राशि वालों आज का दिन मिला-जुला रहेगा। कामकाज में ध्यान लगाने की जरूरत है। कोई व्यक्ति आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकता है, सतर्क रहें।
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