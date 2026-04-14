4 hours ago
22 hours ago
1 day ago
3 days ago
4 days ago
5 days ago
Tuesday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 14 Apr, 2026 12:54 PM
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि किसी विभाग..
1) बैसाखी पर आनंदपुर साहिब जा रही संगत पर चली गोलियां, दहशत का माहौल
बैसाखी के पावन अवसर पर जहां एक ओर नगर कीर्तन निकाले जा रहे ..
2) फर्जी पत्रकार गुरदीप सिंह को लेकर नया खुलासा, धीरे-धीरे सामने आ रहे डराए-धमकाए लोग
गैस एजैंसी के प्रबंधकों को ब्लैकमेल करने के केस में नामजद हुए फर्जी पत्रकार गुरदीप सिंह..
3) कमल कौर भाभी हत्याकांड: फरार आरोपी के खंगाले जा रहे 3 मोबाइल, बड़े खुलासों के संकेत
डिजिटल कंटेंट क्रिएटर कंचन कुमारी उर्फ “कमल कौर भाभी” हत्याकांड में पुलिस ने जांच ..
4) पंजाब के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत! सेवाएं नियमित करने पर हाईकोर्ट का आया फैसला
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि किसी विभाग..
Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
5) पंजाब में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्मी से मिलेगी राहत
पंजाब में गर्मी बढ़ने लगी है और दोपहर के समय तेज धूप निकल रही है। इसी बीच मौसम को लेकर बड़ी...
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5 : अमरनाथ यात्रा 2026 का शेड्यूल जारी, पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 10 : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab: पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : अकाली दल को झटका तो वहीं छुट्टी का ऐलान, पढ़ें Top 10
USD $
14/04/2026 13:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। काम के सिलसिले में यात्रा के योग बन सकते हैं। अचानक कोई आर्थिक फायदा मिल सकता है।
वृष राशि वालों आज का दिन शांति और खुशी से भरा रहेगा। परिवार में अच्छा माहौल बना रहेगा। किसी शुभ आयोजन में शामिल हो सकते हैं।
मिथुन राशि वालों आज आपके लिए अवसरों का दिन है। रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई दिशा मिल सकती है। घर में पैसों को लेकर हल्की नोकझोंक हो सकती है।
कर्क राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे।
सिंह राशि वालों आज आपके लिए भाग्य का साथ रहेगा। सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। बच्चों की प्रगति से खुशी मिलेगी। व्यापार में कोई बड़ा फायदा...
कन्या राशि वालों आज का दिन थोड़ा सावधानी बरतने वाला है। जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए धैर्य रखें। वित्तीय क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ...
तुला राशि वालों आज का दिन मिलाजुला परिणाम देगा। पुराने रिश्तेदारों से अचानक मुलाकात हो सकती है। नया काम शुरू करने से पहले घर के बड़ों की सलाह लेना...
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। करियर में आ रही रुकावटें दूर होंगी। परिवार के साथ कहीं धार्मिक स्थान पर जाने का योग...
धनु राशि वालों आज का दिन मिश्रित रहेगा। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। नया व्यापार शुरू करने का विचार मन में आएगा। खर्चों पर...
मकर राशि वालों आज का दिन साधारण रहेगा, लेकिन कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरी में उन्नति के संकेत हैं। आध्यात्मिक कार्यों में मन लगेगा।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आनंददायक रहेगा। दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए लाभकारी रहेगा।
मीन राशि वालों आज का दिन राहत देने वाला रहेगा। लंबे समय से चल रही परेशानियों में कमी आएगी।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes