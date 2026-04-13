Punjab में आज : अकाली दल को झटका तो वहीं छुट्टी का ऐलान, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 13 Apr, 2026 04:55 PM
चंडीगढ़ में Passport Office को बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा
1. Punjab में कल सरकारी छुट्टी, स्कूल-कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद
पंजाब में एक बार फिर सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया है। कल पूरे राज्य में सरकारी ...
2. चंडीगढ़ में Passport Office को बम से उड़ाने की धमकी, बढ़ाई गई सुरक्षा
शहर में उस समय दहशत का माहौल बन गया, जब पासपोर्ट ऑफिस में बम होने की धमकी...
3. वृंदावन हादसा : यमुना से मिला एक और शव, सदमे में परिवार
यमुना नदी में हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब तक कई शव मिल चुके हैं और लोगों में डर ...
4. Gold Silver Rate: सोमवार को सोना-चांदी के नए दाम जारी, जानें ताजा भाव
सोना-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जालंधर सराफा ...
5. Punjab: महिलाओं को 1000 रुपए स्कीम पर बड़ा अपडेट, रजिस्ट्रेशन की तारीख बदली
पंजाब में महिलाओं के लिए शुरू की जा रही “मुख्यमंत्री मावा-धियां सत्कार योजना” से ...
6. Amritsar: थाने पर Grenade Attack का मामला सुलझा, हथियारों सहित 6 आरोपी गिरफ्तार
अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए जिला फरीदकोट पुलिस ...
7. वृंदावन हादसे में लापता लुधियाना के यश भल्ला का मिला शव, शहर में पसरा मातम
यमुना नदी में हुए दर्दनाक हादसे के तीन दिन बाद आज सुबह करीब 8 बजे लुधियाना के रहने ...
8. Punjab में बढ़ेगी गर्मी! मौसम विभाग ने 16-17 अप्रैल को लेकर जारी की बड़ी भविष्यवाणी
पंजाब में पिछले कुछ दिनों की मौसम हलचल के बाद अब तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की ...
9. Ludhiana बस स्टैंड के पास फिर घूमते दिखाई दिए नशे में टुन लड़का-लड़की, वीडियो हो रहा वायरल
औद्योगिक राजधानी लुधियाना से रूह कंपा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो पंजाब सरकार...
10. पंजाब में सियासी हलचल तेज, जीरकपुर से बड़ा नेता कांग्रेस में शामिल
पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। डेराबस्सी में अकाली...
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here