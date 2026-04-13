Gold Silver Rate: सोमवार को सोना-चांदी के नए दाम जारी, जानें ताजा भाव

सोना-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।

पंजाब डेस्क: सोना-चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार सोमवार को 24 कैरेट सोने की कीमत 1,54,000 रुपए तक पहुंच गई, जबकि 22 कैरेट सोना 1,43,220 रुपए पर दर्ज किया गया। वहीं चांदी की कीमत आज 2,44,500 रुपये प्रति किलो रिकॉर्ड की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बदलाव और मांग में बढ़ोतरी के चलते सोना-चांदी के दामों में यह उतार-चढ़ाव जारी है।



शहर 24 कैरेट (प्रति ग्राम) 22 कैरेट (प्रति ग्राम) 18 कैरेट (प्रति ग्राम)

दिल्ली ₹15,261 ₹13,990 ₹11,449

चेन्नई ₹15,338 ₹14,060 ₹11,730

मुंबई/बेंगलुरु ₹15,246 ₹13,975 ₹11,434

कोलकाता ₹15,246 ₹13,975 ₹11,434