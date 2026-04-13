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  • Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Kamini,Updated: 13 Apr, 2026 12:54 PM

punjab top 5

पंजाब के मौसम को लेकर ताजा अपडेट सामने आई है। पिछले कुछ दिनों की बारिश के बाद अब मौसम ने फिर से करवट ले ली है।

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