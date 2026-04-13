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Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Kamini,Updated: 13 Apr, 2026 12:54 PM
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13/04/2026 13:30 IST
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मेष राशि वालों आज आपको नए अवसर मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सूझबूझ से निर्णय लें। पैसों को उधार देने से पहले किसी बड़े से सलाह कर लें।
वृष राशि वालों आज का दिन स्थिरता और संतुलन बनाए रखने का है। आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ानी होगी।
मिथुन राशि वालों आज आप रचनात्मक कार्यों में रुचि लेंगे। कोई नई योजना आपके मन में आ सकती है। नौकरी में बदलाव का विचार बन सकता है।
कर्क राशि वालों आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कार्यों में देरी हो सकती है,धैर्य से काम लें। प्रेमी से कोई तोहफा मिल सकता है। बच्चों का मन...
सिंह राशि वालों आज आपको अपने निर्णयों पर भरोसा रखना होगा। किसी पुराने कार्य का अच्छा परिणाम मिल सकता है। मित्रों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
कन्या राशि वालों आज का दिन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।
तुला राशि वालों आज आपको अपने रिश्तों पर ध्यान देने की जरूरत है। किसी करीबी से मनमुटाव हो सकता है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन ऊर्जा से भरपूर रहेगा। व्यापार में कुछ बदलाव करने के बारे में सोच सकते हैं। सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है।
धनु राशि वालों आज आपको अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाना होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखने की ज़रुरत है।
मकर राशि वालों आज का दिन नई शुरुआत के संकेत दे रहा है। आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय की ओर बढ़ सकते हैं। नाय काम शुरु करने की सोच सकते हैं।
कुंभ राशि वालों आज आपको धैर्य से काम लेने की आवश्यकता है। किसी पुराने विवाद का समाधान मिल सकता है। कामकाज में धीरे-धीरे प्रगति होगी।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। परिवार के प्रति नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कामकाज में मित्रों का सहयोग मिल सकता है।
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