Punjab में आज : वाहन चालकों को झटका तो वहीं रिट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 01 Apr, 2026 05:06 PM
Entry Tax के खिलाफ पंजाब-हिमाचल बॉर्डर पर प्रदर्शन, सड़क जाम, लगी लंबी कतारें
1. HS फुल्का के BJP में शामिल होने पर जाखड़ ने किया स्वागत, Tweet कर जताई खुशी
वरिष्ठ एडवोकेट एच. एस. फुल्का आज पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में ...
2. Punjab में आज रात बारिश की चेतावनी! 12 जिलों को जारी हुआ Alert
पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग पंजाब के 12...
3. Entry Tax के खिलाफ पंजाब-हिमाचल बॉर्डर पर प्रदर्शन, सड़क जाम, लगी लंबी कतारें
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाए गए एंट्री टैक्स के विरोध में बुधवार को ढेरोवाल बैरियर ...
4. Gold-Silver Price: फिर बढ़े सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा Rate
सोना-चांदी के दामों में एक बार फिर उछाल देखने को मिला है। बुधवार को जालंधर सराफा...
5. Punjab : सस्ती शराब पड़ गई महंगी! मेन मार्केट में पुलिस की दबिश, फैक्ट्री मालिक समेत 3 काबू
अचानक पुलिस की गाड़ियों ने बटाला शहर में मेन मार्केट जस्सा सिंह चौक के पास गाड़ी ...
6. खरड़ में गुटका साहिब की बेअदबी का मामला आया सामने, इलाके में विरोध
पंजाब में एक बार फिर बेअदबी की घटना सामने आई है। खरड़ के वार्ड नंबर 20 आर्य रोड...
7. पंजाब में शुक्रवार को सरकारी छुट्टी का ऐलान, स्कूल, कॉलेज और ऑफिस रहेंगे बंद
आज से अप्रैल का महीना शुरू हो गया है। इसके साथ ही इस महीने भी कई छुट्टियां आ रही ...
8. ओ तेरी! सूखी रोटियों के लिफाफे में बेटे ने छिपा रखे थे 1.5 लाख रुपए, मां ने कबाड़ी को बेचे और अब...
जलालाबाद में एक युवक की मां ने उसके डेढ़ लाख रुपयों को कबाड़ समझ कर कबाड़ी...
9. पंजाब में आज से सफर हुआ महंगा, NHAI ने बढ़ाई Toll दरें
वाहन चालकों को महंगाई का झटका लगा है। बता दें कि आज से पंजाब में सफर करना ...
10. अटारी बॉर्डर पर बदला रिट्रीट सेरेमनी का समय, जानें नई Timing
अटारी में होने वाली रिट्रीट सेरेमनी देखने जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई ...
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