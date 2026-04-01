अटारी बॉर्डर पर बदला रिट्रीट सेरेमनी का समय, जानें नई Timing

अटारी में होने वाली रिट्रीट सेरेमनी देखने जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है।

अमृतसर (नीरज): अटारी में होने वाली रिट्रीट सेरेमनी देखने जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार मौसम में आए बदलाव को देखते हुए बीएसएफ की तरफ से जॉइंट चेक पोस्ट अटारी में होने वाली रिट्रीट सेरेमनी परेड का समय बदल दिया गया है। इसके बाद अब शाम 5:30 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक परेड हुआ करेगी। इस तब्दीली को 1 अप्रैल से लागू कर दिया गया है।

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