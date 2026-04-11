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Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 11 Apr, 2026 12:55 PM
वृंदावन में हुए नाव हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शव आज लुधियाना में उनके घर पहुंच गए हैं।
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2) यमुना नाव हादसा: भजन-कीर्तन के बीच पलटी नाव, ढोलक बजा रहा लुधियाना का युवक लापता
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मशहूर पंजाबी गायक बब्बू मान के जर्मनी शो में जबरदस्त हंगामा होने का मामला सामने आया है।
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11/04/2026 13:30 IST
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मेष राशि वालों आज आपकी कार्यकुशलता की हर तरफ प्रशंसा होगी और कोई नया प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।
वृष राशि वालों आज व्यापार में नई साझेदारी से भविष्य में बड़े लाभ होने के योग हैं। ऑफिस में अपने काम पर ध्यान दें, इधर-उधर की राजनीति से खुद को दूर...
मिथुन राशि वालों आज आपको धन के लेन-देन और कागजी कार्रवाई में बहुत सावधानी बरतनी होगी। बिजनेस में कोई भी बड़ा फैसला भावनाओं में बहकर न लें।
कर्क राशि वालों आज आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। रुके हुए सरकारी काम आज किसी मित्र की मदद से पूरे हो सकते हैं।
सिंह राशि वालों आज आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। व्यापार में निवेश करने के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है।
कन्या राशि वालों आज ऑफिस में काम का बोझ अधिक रह सकता है, जिससे आप शाम को थकान महसूस करेंगे। व्यापारियों को आज सामान्य लाभ होगा, कोई बड़ा जोखिम न लें।
तुला राशि वालों आज आपकी रचनात्मक कार्यों और कला में रुचि बढ़ेगी। व्यापारिक यात्राएं लाभदायक साबित होंगी और नए संपर्क बनेंगे।
वृश्चिक राशि वालों आज आपको करियर में उन्नति के नए और बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ के प्रबल योग हैं, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा।
धनु राशि वालों आज आपका पूरा दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा और आप कठिन कार्य भी आसानी से कर लेंगे। बिजनेस में नई डील फाइनल हो सकती है।
मकर राशि वालों आज फिजूलखर्ची से बचें, वरना महीने के अंत में बजट बिगड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं और ईर्ष्यालु सहकर्मियों से सावधान रहने...
कुंभ राशि वालों आज जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं।
मीन राशि वालों आज का दिन मिला-जुला रहेगा, सुबह लाभ तो शाम को थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। बिजनेस में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी।
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