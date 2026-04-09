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  • Punjab: पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें

Punjab: पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें

Edited By Kalash,Updated: 09 Apr, 2026 04:55 PM

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स्कूलों में बम उड़ाने के धमकी भरे ईमेल आए का सिलसिला लगातार जारी है।

1. Big News: पटियाला के 12 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली करवाए गए स्कूल
स्कूलों में बम उड़ाने के धमकी भरे ईमेल आए का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार पटियाला के स्कूलों...

2. पंजाब में आतंकी साजिश नाकाम, पुलिस ने ग्रेनेड और IED सामग्री सहित 2 आरोपी किए गिरफ्तार
जिला पुलिस गुरदासपुर ने केन्द्रिय ऐजैंसियों व जिला पुलिस अमृतसर की मदद से एक जॉइंट ऑपरेशन...

3. पंजाब में 14 अप्रैल तक बारिश-तूफान को लेकर नई भविष्यवाणी, पढ़ें मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट
पंजाब के मौसम को लेकर अहम खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अब 14 अप्रैल तक मौसम साफ रहने के आसार हैं...

4. Punjab: पूर्व मंत्री लालजीत भुल्लर की बढ़ी मुश्किलें, लगी एक और धारा
पंजाब की सियासत में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर एक बार फिर सुर्खियों में हैं...

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पंजाब भर में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों के बीच मोगा में भी एक संवेदनशील मामला सामने आया है... 

6. सोना-चांदी के नए दाम जारी, जानें गुरुवार के Latest Rate
सोना-चांदी की कीमतों को लेकर गुरुवार को नए दाम जारी कर दिए गए हैं। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार...

7. Fortis Hospital में लापरवाही से बॉडी बिल्डर वरिंदर घुम्मन की मौ/त का मामला, हाईकोर्ट का आया फैसला, पढ़ें
इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर वरिन्द्र घुम्मन की फोर्टिस एस्कॉर्ट अस्पताल में इलाज दौरान मामले से जुड़ी नई अपडेट सामने आई है...

8. नवजोत सिद्धू ने सोशल मीडिया पर शेयर की रील, बढ़ी सियासी हलचल
पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक रील सांझा की... 

9. लुधियाना में बड़ा बैंक घोटाला: Bank Manager ने 3 करोड़ 90 लाख रुपये का किया गबन, तलाश में जुटी पुलिस
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10. लुधियाना की फैक्ट्री में बड़ा हादसा, तड़प-तड़प कर 32 वर्षीय मजदूर की मौ+त, मालिक फरार
आर.के. रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया ‘A’ ब्लॉक में एक फैक्ट्री में काम के दौरान दर्दनाक हादसा सामने आया है...

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