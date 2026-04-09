सोना-चांदी के नए दाम जारी, जानें गुरुवार के Latest Rate

सोना-चांदी की कीमतों को लेकर गुरुवार को नए दाम जारी कर दिए गए हैं।

पंजाब डेस्कः सोना-चांदी की कीमतों को लेकर गुरुवार को नए दाम जारी कर दिए गए हैं। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार आज 24 कैरेट सोने की कीमत 153,500 रुपए दर्ज की गई है। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव 142,760 रुपए के करीब बताया जा रहा है। इसके अलावा चांदी की कीमत बढ़कर 243,000 रुपए पहुंच गई है। वहीं आपको बता दें कि सोने-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है, ऐसे में खरीदारी से पहले ताजा रेट जरूर चेक कर लें।

प्रमुख शहरों में सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

शहर 24 कैरेट (शुद्ध सोना) 22 कैरेट (जेवराती सोना) 18 कैरेट

दिल्ली 1,53,980 रुपये 1,41,160 रुपये 1,15,530 रुपये

मुंबई 1,53,830 रुपये 1,41,010 रुपये 1,15,380 रुपये

चेन्नई 1,54,920 रुपये 1,42,010 रुपये 1,18,610 रुपये

लखनऊ 1,53,980 रुपये 1,41,160 रुपये 1,15,530 रुपये

कोलकाता 1,53,830 रुपये 1,41,010 रुपये 1,15,380 रुपये

पटना 1,53,880 रुपये 1,41,060 रुपये 1,15,430 रुपये

हैदराबाद 1,51,480 रुपये 1,38,850 रुपये 1,13,610 रुपये



