नवजोत सिद्धू ने सोशल मीडिया पर शेयर की रील, बढ़ी सियासी हलचल

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक रील सांझा की

पंजाब डेस्क : पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक रील सांझा की, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। इस रील के बैकग्राउंड में गाने के बोलों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि यह उनके विरोधियों पर तंज है। उन्होंने गाना लगाया है कि ''जट्‌ट मूरे अंख नहीं चकदे, पिठ पीछे बोलदे बड़े।''

रील में इस्तेमाल किए गए गाने के शब्दों को लेकर माना जा रहा है कि सिद्धू ने परोक्ष रूप से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को संदेश देने की कोशिश की है। इस पोस्ट के बाद पंजाब की सियासत में हलचल और तेज हो गई है।

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