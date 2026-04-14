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पंजाब में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्मी से मिलेगी राहत

Edited By Kalash,Updated: 14 Apr, 2026 11:56 AM

punjab weather change

पंजाब में गर्मी बढ़ने लगी है और दोपहर के समय तेज धूप निकल रही है।

पंजाब डेस्क : पंजाब में गर्मी बढ़ने लगी है और दोपहर के समय तेज धूप निकल रही है। इसी बीच मौसम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब में आने वाले दिनों में मौसम फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल के बाद फिर बदलाव होगा और ठंड का एहसास होगा।

मौसम विभाग द्वारा 16 और 17 अप्रैल को बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं इस दौरान 30 से 40 km प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेस्टर्न 15 अप्रैल से एक्टिव हो रहा है जिसका कुछ असर देखने को मिलेगा।  

इसके बाद पंजाब के लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग का कहना है कि पिछले साल की तरह इस साल भी अच्छी बारिश की उम्मीद है।

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