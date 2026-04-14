कमल कौर भाभी हत्याकांड: फरार आरोपी के खंगाले जा रहे 3 मोबाइल, बड़े खुलासों के संकेत

डिजिटल कंटेंट क्रिएटर कंचन कुमारी उर्फ “कमल कौर भाभी” हत्याकांड में पुलिस ने जांच की रफ्तार तेज कर दी

बठिंडा (विजय वर्मा): डिजिटल कंटेंट क्रिएटर कंचन कुमारी उर्फ “कमल कौर भाभी” हत्याकांड में पुलिस ने जांच की रफ्तार तेज कर दी है। मामले के मुख्य आरोपी अमृतपाल सिंह मेहरों के तीन मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनसे हत्या की साजिश और उसके नेटवर्क से जुड़े अहम राज खुलने की उम्मीद है। डीएसपी सर्वजीत सिंह बराड़ ने बताया कि आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन केस की संवेदनशीलता को देखते हुए फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा रही। वहीं, पीड़िता के दो मोबाइल फोन अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश तेज कर दी गई है।

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से किया गया था गिरफ्तार

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी वारदात के बाद विदेश भाग गया था और यूएई में छिपा हुआ था। उसे 10 अप्रैल को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक, यूएई में एक सुरक्षा एजेंसी ने संदेह के आधार पर उसे हिरासत में लिया, जिसके बाद उसे भारत डिपोर्ट कर दिया गया। पुलिस ने पहले ही आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर रखा था, जबकि इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी। खास बात यह है कि आरोपी के मोबाइल फोन यूएई अधिकारियों ने जब्त किए थे, जिन्हें अब भारतीय एजेंसियों को सौंप दिया गया है।

वायरल वीडियो भी जांच एजेंसियों के रडार पर

सूत्रों का दावा है कि इन मोबाइल फोन से हत्या से पहले की साजिश, संभावित साथियों और डिजिटल गतिविधियों के बड़े सुराग मिल सकते हैं। उधर, हत्या के बाद वायरल वीडियो भी जांच एजेंसियों के रडार पर है, जिसमें आरोपी कथित तौर पर वारदात कबूल करता नजर आया था और इसे “अश्लील कंटेंट” से जोड़ने की कोशिश की थी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से केस की तह तक जाने में जुटी है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस सनसनीखेज हत्याकांड में और बड़े खुलासे हो सकते हैं।

