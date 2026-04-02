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  • Punjab Top-5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top-5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Kamini,Updated: 02 Apr, 2026 12:58 PM

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पंजाब के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है।

1. पंजाब में मौसम का Alert, 3-4 अप्रैल को आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी
पंजाब के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के चंडीगढ़ केंद्र ने राज्य के...

2. स्कूलों पर गिरेगी गाज! सख्त कार्रवाई की तैयारी में CBSE, जारी की बड़ी चेतावनी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) के नोटिस में यह गंभीर मामला आया है कि कई राज्यों में स्कूल एलओसी (लिस्ट ऑफ...

3. पंजाब में लगी सख्त पाबंदियां, शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक...
पंजाब के अलग-अलग जिलों में गेहूं की कटाई के सीजन को देखते हुए डी.सी. द्वारा पाबंदियों के कई आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत...

4. बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता पर किया जानलेवा हमला, रातभर आंगन में तड़पता रहा और सुबह…
यहां कुंडल गांव में बीती देर रात उस समय एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जब बेटे ने अपनी मां के साथ मिलकर पिता पर तेजधार....

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5. बड़ी खबर! 3 दिन की तलाश के बाद कांग्रेस ब्लॉक प्रधान के कातिल काबू
बीते दिनों बहुचर्चित कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान हत्याकांड का दबाव झेल रह लुधियाना पुलिस के खिलाफ कांग्रेस और जनता का हमलावर रुख...

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