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Punjab Top-5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Kamini,Updated: 02 Apr, 2026 12:58 PM
पंजाब के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है।
1. पंजाब में मौसम का Alert, 3-4 अप्रैल को आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी
पंजाब के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के चंडीगढ़ केंद्र ने राज्य के...
2. स्कूलों पर गिरेगी गाज! सख्त कार्रवाई की तैयारी में CBSE, जारी की बड़ी चेतावनी
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) के नोटिस में यह गंभीर मामला आया है कि कई राज्यों में स्कूल एलओसी (लिस्ट ऑफ...
3. पंजाब में लगी सख्त पाबंदियां, शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक...
पंजाब के अलग-अलग जिलों में गेहूं की कटाई के सीजन को देखते हुए डी.सी. द्वारा पाबंदियों के कई आदेश जारी किए गए हैं। इसके तहत...
4. बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता पर किया जानलेवा हमला, रातभर आंगन में तड़पता रहा और सुबह…
यहां कुंडल गांव में बीती देर रात उस समय एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जब बेटे ने अपनी मां के साथ मिलकर पिता पर तेजधार....
अब पंजाब पुलिस कर्मचारियों को भी मिलेगा Weekly Off! इस जिले में लागू हुआ फैसला
पंजाब में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज, जानें आने वाले दिनों की Latest Updates
पंजाब में घर बनाने वालों को झटका, भट्ठा उद्योग संकट में, फिर बढ़े ईंटों के दाम!
5. बड़ी खबर! 3 दिन की तलाश के बाद कांग्रेस ब्लॉक प्रधान के कातिल काबू
बीते दिनों बहुचर्चित कांग्रेस के ब्लॉक प्रधान हत्याकांड का दबाव झेल रह लुधियाना पुलिस के खिलाफ कांग्रेस और जनता का हमलावर रुख...
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06/04/2026 11:30 IST
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मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए संतुलित रहेगा। परिवार और कार्यक्षेत्र के बीच तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा।
वृष राशि वालों आज आपका दिन सकारात्मक रहेगा। पढ़ाई में लगे लोगों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। घर में किसी नए सदस्य के आने की खुशी मिल सकती है।
मिथुन राशि वालों आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है। अचानक मेहमानों का आगमन हो सकता है। घर के बुजुर्गों से कहासुनी होने की संभावना है।
कर्क राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यापार में अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। बच्चों के प्रति अनुशासन जरूरी होगा।
सिंह राशि वालों आज का दिन अच्छा रहेगा। आईटी और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें।
कन्या राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और गुस्से में कोई फैसला न लें। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के जीवन में प्रेम का आगमन हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को और...
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन शानदार रहेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। व्यापार में बड़ी उपलब्धि मिलने के योग हैं।
धनु राशि वालों आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा। नौकरीपेशा लोगों का मन काम में कम लगेगा। व्यापार करने वालों को जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए।
मकर राशि वालों आज का दिन मिश्रित फल देने वाला रहेगा। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोग काम के दबाव में रह सकते हैं। कपड़ा व्यापार करने वालों को लाभ मिल...
कुंभ राशि वालों आज का दिन अनुकूल रहेगा। पढ़ाई और नौकरी साथ कर रहे लोगों को संतुलन बनाए रखना होगा। व्यापार में भाई-बहनों का सहयोग मिल सकता है।
मीन राशि वालों आज का दिन सामान्य रहेगा। युवाओं को अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। रिश्तों में थोड़ी दूरी आ सकती है।
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