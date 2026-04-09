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Punjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 09 Apr, 2026 12:44 PM
स्कूलों को बम उड़ाने के धमकी भरे ईमेल आने का सिलसिला लगातार जारी है..
1) Big News: पटियाला के 12 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, खाली करवाए गए स्कूल
स्कूलों को बम उड़ाने के धमकी भरे ईमेल आने का सिलसिला लगातार जारी है..
2) पंजाब में बारिश और ओलावृष्टि से 7 जिलों में भारी नुकसान, 1.30 लाख एकड़ फसलें नष्ट
भारी बारिश से पंजाब के 7 जिलों में फसलों को बहुत नुकसान हुआ है, जिसके चलते प्रभावित..
3) पंजाब में 14 अप्रैल तक बारिश-तूफान को लेकर नई भविष्यवाणी, पढ़ें मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट
पंजाब के मौसम को लेकर अहम खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अब 14 अप्रैल तक मौसम साफ रहने..
4) पंजाब भर की तहसीलें बंद रहेंगी! पटवारियों ने दी चेतावनी
द रेवेन्यू पटवार यूनियन पंजाब’ के पदाधिकारियों की एक अहम मीटिंग लुधियाना में पंजाब प्रधान
5) ट्रेन में सफर करने वालों के लिए खास Advisory जारी, मुसाफिर ध्यान दें
फिरोजपुर मंडल द्वारा रेलयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर जन-जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इस अभियान के तहत रेल..
Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top-5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 5: 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab में आज : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Punjab Top 10 : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
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09/04/2026 13:30 IST
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मेष राशि वालों आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होगा, जिससे व्यापारिक लाभ के योग बनेंगे। कार्यक्षेत्र पर बॉस आपके काम की प्रशंसा करेंगे।
वृष राशि वालों आज निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें, जल्दबाजी से बचें। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, राजनीति से दूर...
मिथुन राशि वालों आज आपको धन के लेन-देन में बहुत सावधानी बरतनी होगी, उधार देने से बचें। बिजनेस में कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अच्छी तरह...
कर्क राशि वालों आज आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। रुके हुए सरकारी काम आज किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से...
सिंह राशि वालों आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका अटका हुआ धन वापस मिल सकता है। व्यापार में विस्तार के लिए आज का दिन उत्तम है।
कन्या राशि वालों आज ऑफिस में काम की अधिकता के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है। व्यापारियों को आज सामान्य मुनाफा होगा, बड़े निवेश के लिए रुक जाएं।
तुला राशि वालों आज आपकी रचनात्मकता चरम पर रहेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी प्रशंसा होगी। व्यापारिक यात्राएं नए अवसर लेकर आएंगी।
वृश्चिक राशि वालों आज आपको करियर में पदोन्नति के नए अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ के प्रबल योग हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
धनु राशि वालों आज आपका दिन आत्मविश्वास और नई ऊर्जा से भरा रहेगा। बिजनेस में कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल हो सकती है।
मकर राशि वालों आज बजट बनाकर चलें, फिजूलखर्ची के कारण आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं की चाल से सावधान रहने की जरूरत है।
कुंभ राशि वालों आज पैतृक संपत्ति या जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन या नई जिम्मेदारी के योग बन रहे हैं।
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहेगा। बिजनेस में लाभ-हानि की स्थिति बराबर बनी रहेगी। पार्टनर के लिए थोड़ा समय जरूर निकालें, वरना...
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