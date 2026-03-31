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Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें
Edited By Vatika,Updated: 31 Mar, 2026 12:54 PM
पंजाब में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को गर्मी से राहत दी है।
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31/03/2026 15:30 IST
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मेष राशि वालों आज आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। मंगल की स्थिति आपको साहसी बनाएगी। कार्यक्षेत्र में आपके अटके हुए काम गति पकड़ेंगे।
वृषभ राशि वालों आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन मजबूत है। सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है। परिवार में शांति बनी रहेगी।
मिथुन राशि वालों बुध की कृपा से आपकी संवाद शैली अद्भुत रहेगी। व्यापार में नए सौदे मिल सकते हैं। यात्रा के योग हैं।
कर्क राशि वालों आज आप थोड़े भावुक रह सकते हैं। घर-परिवार की चिंता सता सकती है। हालांकि, कार्यस्थल पर स्थिति सामान्य रहेगी।
सिंह राशि वालों आत्मविश्वास चरम पर होगा। सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकता है।
कन्या राशि वालों आज आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। बुद्धिमानी से लिए गए फैसले करियर को नई दिशा देंगे।
तुला राशि वालों आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप हर कठिन परिस्थिति (जंग) को अपनी कूटनीति से जीतने में सफल रहेंगे। पार्टनरशिप में लाभ होगा।
वृश्चिक राशि वालों आपकी कुंडली में'राजयोग जैसी स्थितियां बन रही हैं। सत्ता और अधिकार की प्राप्ति हो सकती है। गुप्त शत्रुओं पर विजय मिलेगी।
धनु राशि वालों सितारे आपके लिए गुप्त साजिश रच रहे हैं। अचानक धन लाभ या करियर में बड़ा मोड़ आने की संभावना है।
मकर राशि वालों काम का बोझ अधिक रह सकता है। शनि की स्थिति आपको अनुशासित रहने के लिए प्रेरित करेगी। धैर्य से काम लें, सफलता मिलेगी।
कुंभ राशि वालों नए विचारों और नवाचार का दिन है। मित्रों के सहयोग से कोई बड़ा काम बन सकता है। समाज सेवा में रुचि बढ़ेगी।
मीन राशि वालों आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलेगी। पुराने निवेश से लाभ होने के योग हैं।
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