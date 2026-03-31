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  • Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Punjab Top 5 : पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरें

Edited By Vatika,Updated: 31 Mar, 2026 12:54 PM

punjab top 5

पंजाब में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को गर्मी से राहत दी है।

1) Weather: पंजाब में बदला मौसम, IMD ने बारिश और तेज हवाओं को लेकर दी चेतावनी, पढ़ें...
 पंजाब में मौसम ने अचानक करवट लेते हुए लोगों को गर्मी से राहत दी है।

2) अमृतसर के थाने में धमाके के मामले से जुड़ी बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल
बीते दिनों अमृतसर ग्रामीण के थाना भिंडीसैदां में हुए धमाके के मामले से जुड़ी बड़ी खबर ..

3) Mid Day Meal का नया Menu जारी, शनिवार को विद्यार्थी चखेंगे साबुत माह की दाल का स्वाद
पंजाब स्टेट मिड-डे-मील सोसाइटी की ओर से पी.एम. पोषण स्कीम के तहत स्कूलों ..

4) Punjab: शहर में आज बंद रहेंगी दुकानें, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने महावीर जयंती के अवसर पर मंगलवार को मांस...

5) तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला, युवक की मौ+त
 धारीवाल बड़ी नहर के पास एक निजी कंपनी की तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार...

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