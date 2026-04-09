Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब में बारिश और ओलावृष्टि से 7 जिलों में भारी नुकसान, 1.30 लाख एकड़ फसलें नष्ट

पंजाब में बारिश और ओलावृष्टि से 7 जिलों में भारी नुकसान, 1.30 लाख एकड़ फसलें नष्ट

Edited By Kamini,Updated: 09 Apr, 2026 11:46 AM

heavy damage in 7 districts of punjab due to rain and hailstorm

भारी बारिश से पंजाब के 7 जिलों में फसलों को बहुत नुकसान हुआ है, जिसके चलते प्रभावित इलाकों में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 500 से ज़्यादा अधिकारियों को तैनात किया गया है।

जालंधर/चंडीगढ़ (धवन): भारी बारिश से पंजाब के 7 जिलों में फसलों को बहुत नुकसान हुआ है, जिसके चलते प्रभावित इलाकों में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 500 से ज़्यादा अधिकारियों को तैनात किया गया है। सबसे ज़्यादा नुकसान गेहूं की फसल को हुआ है, जिसकी कटाई कुछ इलाकों में शुरू हो गई है। वहीं, पंजाब ने केंद्र सरकार से अपील की है कि हाल ही में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं और दूसरी रबी फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए तुरंत एक हाई-लेवल टीम भेजी जाए।

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे एक लेटर में, पंजाब ने राज्य में गेहूं की फसल पर खराब मौसम के गंभीर असर को बताया। लेटर में कहा गया है कि इस रबी सीजन में 35 लाख हेक्टेयर में गेहूं बोया गया था और अच्छी पैदावार की उम्मीद थी, लेकिन लगातार बारिश और ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान समुदाय गहरे संकट में आ गया है। राज्य के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के शुरुआती अनुमान के मुताबिक, 1.30 लाख एकड़ से ज़्यादा में फसल को नुकसान हुआ है। लगातार बारिश के कारण नुकसान लगातार बढ़ रहा है और आखिरी आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है। पंजाब ने यह भी कहा कि नुकसान सिर्फ गेहूं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सब्जियां, चारा और दूसरी रबी की फसलें भी प्रभावित हुई हैं। फाज़िल्का, फिरोजपुर, श्री मुक्तसर साहिब, बठिंडा, अमृतसर, मोगा और मानसा समेत कई जिलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यह फसल नुकसान किसानों की रोजी-रोटी और राज्य की खेती की इकॉनमी के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है।

राज्य सरकार ने फसलों के नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए पहले ही स्पेशल गिरदावरी के आदेश जारी कर दिए हैं। इतने बड़े पैमाने पर हुए नुकसान और किसानों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को देखते हुए, राज्य ने केंद्र से तुरंत राहत और मुआवज़े की मांग की है। डिटेल्ड असेसमेंट के लिए तुरंत एक सेंट्रल टीम की जरूरत बताई गई है, साथ ही राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वह अपने किसानों की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सेंट्रल टीम को हर मुमकिन मदद देगी।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!