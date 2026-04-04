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किसानों के हक में उतरे सुखबीर, ओलावृष्टि, MSP और लाठीचार्ज… तीन मुद्दों पर घिरी सरकार

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 04 Apr, 2026 08:10 PM

government must provide compensation for damaged crops sukhbir badal

अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने मुख्यमंत्री Bhagwant Mann और Aam Aadmi Party पर तीखा हमला बोला है। अपने ट्वीट में उन्होंने हाल ही में ओलावृष्टि से खराब हुई गेहूं की फसल को लेकर किसानों के लिए तुरंत 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा जारी करने की मांग की...

चंडीगढ़/पंजाब: अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने मुख्यमंत्री Bhagwant Mann और Aam Aadmi Party पर तीखा हमला बोला है। अपने ट्वीट में उन्होंने हाल ही में ओलावृष्टि से खराब हुई गेहूं की फसल को लेकर किसानों के लिए तुरंत 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह वादा आम आदमी पार्टी ने 2022 के चुनावी घोषणा पत्र में किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया।

सुखबीर बादल ने कहा कि Shiromani Akali Dal की ओर से गेहूं और धान पर आढ़तियों के लिए एमएसपी पर 2.5% कमीशन बहाल करने की भी जोरदार मांग की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर आरोप लगाया कि वह इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने मजबूती से उठाने में नाकाम रहे हैं और अपनी विफलता स्वीकार करने के बजाय आढ़तिया समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।

इसके अलावा, सुखबीर ने मोगा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि किसान सिर्फ मुख्यमंत्री से मिलकर यह सवाल पूछना चाहते थे कि शंभू और खनौरी धरना स्थलों से उनकी ट्रॉलियां क्यों उठाई गईं। अंत में उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर मुख्यमंत्री जनता का सामना करने से क्यों बच रहे हैं।

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