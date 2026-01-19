Ludhiana: पुलिस कस्टडी से कैदी फरार, कड़ी मशक्कत के बाद किया काबू

पुलिस कस्टडी से एक कैदी के फरार होने का मामला सामने आया है।

लुधियाना: पुलिस कस्टडी से एक कैदी के फरार होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, थाना टिब्बा के अंतगर्त आते इलाके में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी नशीली गोलियों के मामले में जेल में बंद है और आज सिविल अस्पताल में आरोपी का मेडिकल करवाने के लिए एएसआई इंद्रजीत सिंह लेकर गए। जहां पुलिस की कस्टडी से कैदी फरार हो गया।

इस घटना को लेकर अस्पताल में हड़कंप मच गया, जिसके बाद अस्पताल में सर्च के दौरान आरोपी को काबू कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान सौरव के रूप में हुई है। एएसआई ने बताया कि आरोपी को एनडीपीएस के मामले में गिरफ्तार किया था और उसे मेडिकल करवाने के लिए वह सिविल अस्पताल लेकर आए थे। आरोपी को नशीली गोलियां के मामले में गिरफ्तार किया था और आरोपी की टांग पर पहले से चोट आई हुई थी।

एएसआई के अनुसार वह अस्पताल में पर्ची बनवा रहे थे, तभी कैदी मौके से फरार हो गया, हालांकि कुछ देर बाद उसे अस्पताल के अंदर से ही काबू कर लिया गया। वहीं दूसरी ओर कैदी सौरव से बात की गई कि वह किस मामले में जेल में बंद था, तभी उसने कहा कि उसे नहीं पता कि किसी मामले में वह जेल में बंद है। सिविल अस्पताल से फरार होने के मामले में आरोपी ने कहा कि वह बाथरूम करने के लिए गया था। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि कैदी के फरार होने की सूचना के बाद आरोपी को लोगों ने अस्पताल के बाहर शराब के ठेके से काबू किया। आरोपी को काबू करने के बाद एएसआई ने पुलिस अधिकारियों को सूचित कर दिया।

