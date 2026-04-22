Amritsar: अफ्रीकन स्वाइन फीवर से प्रभावित इलाके को लेकर नए आदेश जारी, पढ़ें...

डिप्टी डायरेक्टर, पशु पालन डिपार्टमेंट अमृतसर से मिली जानकारी के मुताबिक, 10 सितंबर 2025 को गांव धारीवाल कलेर, तहसील अजनाला में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले सामने आए थे।

अमृतसर (नीरज): डिप्टी डायरेक्टर, पशु पालन डिपार्टमेंट अमृतसर से मिली जानकारी के मुताबिक, 10 सितंबर 2025 को गांव धारीवाल कलेर, तहसील अजनाला में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले सामने आए थे, जिसके बाद इस इलाके को बीमारी का केंद्र (एपिसेंटर) घोषित किया गया था।

इस दौरान, गांव के 0 से 1 km के दायरे को इन्फेक्टेड एरिया और 1 से 10 km के इलाके को सर्विलांस जोन घोषित किया गया था। भारत सरकार के नियमों के मुताबिक, इन्फेक्टेड जोन में सफाई और डिसइंफेक्शन की कार्रवाई की गई और 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद हालात नॉर्मल पाए गए हैं।

ऊपर बताई गई स्थिति को देखते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर रोहित कुमार गुप्ता, PCS ने इंडियन सिक्योरिटी कोड, 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, पहले जारी रोक के आदेशों को रद्द कर दिया है। उन्होंने अब उस इलाके को रीपॉपुलेशन जोन घोषित कर दिया है, जिससे पशुपालन का काम फिर से शुरू हो सकेगा। ये आदेश तुरंत लागू हो गए हैं।

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