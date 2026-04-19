Amritsar में दिनदहाड़े चली गोलियां, एक की मौत, चार घायल, इलाके में दहशत

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 19 Apr, 2026 07:33 PM
Amritsar में एक बड़ी आपराधिक घटना सामने आई है। गुरनाम नगर इलाके में समझौता कराने गए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है।
पंजाब डैस्क : Amritsar में एक बड़ी आपराधिक घटना सामने आई है। गुरनाम नगर इलाके में समझौता कराने गए एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है।
जानकारी के अनुसार, साबू नाम का युवक अपने कुछ साथियों के साथ एक झगड़े का राजीनामा कराने गया था। इसी दौरान वहां पहले से मौजूद हथियारबंद युवकों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। हमले में साबू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके चार साथी गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना के बाद घायल व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।